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«Утконос» готовится к доставке лекарственных средств

«Утконос» планирует начать доставку лекарственных средств. Необходимые процессы уже отлажены, теперь компания ожидает принятия упрощенных правил дистанционной торговли. Об этом сообщает Фармвестник со ссылкойнапредставителей компании.

«На текущий момент наши процессы и операции готовы к доставке лекарственных средств на 100%», — заявил коммерческий директор «Утконос Онлайн» Михаил Толоконников.

Ранее компания подписала письмо Ассоциации компаний интернет-торговли, в котором крупные онлайн-игроки просят Правительство РФ пересмотреть правила выдачи разрешений на дистанционную торговлю. В том числе ассоциация просит отменить правило о наличии у организации 10 стационарных аптек и допустить до процесса агрегаторов.

Письмо подписали Ozon, Wildberries, Почта России, Перек.Online, Утконос, iНerb, Сбермаркет, Яндекс и Mail.ru Group.
Если инициатива будет одобрена, то в скором времени «Утконос» сможет запустить продажу лекарств, пояснил Толоконников. «Возможность заказать все в одном месте, включая лекарства и аптечные товары, будет крайне востребована нашими покупателями», — сказал он.

Интерес к лекарствам компания начала проявлять еще в 2018 году. Тогда интернет-магазин запустил новое направление «Аптека» в сотрудничестве с онлайн-сервисом бронирования лекарств «ЗдравСити». Раздел полностью исключал возможность доставки лекарств на дом — заказы привозили до реальных аптек «ЗдравСити».

Ассортимент онлайн-магазина «Утконос» насчитывает более 40 тыс. товаров: от овощей и фруктов до бытовой химии. По данным исследовательского агентства InfoLine1, «Утконос» с оборотом 10 млрд руб. является лидером онлайн-рынка продуктов питания и занимает 30% объема продаж российских онлайн-магазинов продуктов питания.

Автор: Анна
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