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«Утконос» и «Ромир» изучили рынок доставки продуктов на дом

Онлайн-гипермаркет «Утконос» и исследовательский центр «Ромир» в декабре 2018 провели совместное исследование рынка e-grocery среди покупателей продуктов питания с доставкой в Москве.

Согласно исследованию, онлайн-гипермаркет «Утконос» является абсолютным лидером среди респондентов по уровням спонтанного знания и подсказанного знания. За последний год более 30% покупателей продуктов питания с доставкой в Москве выбирали «Утконос» в качестве основного магазина и остались очень довольны качеством и свежестью доставляемых продуктов. Потребители так же выразили высокий уровень удобства заказа на сайте, ассортимента и сервиса.

«Утконос», по мнению 55% аудитории, обладает более широким ассортиментом продуктов по сравнению с конкурентами, что является значимым драйвером заказов. При этом, онлайн-гипермаркет занимает лидирующие позиции по готовности покупателей совершать покупки в будущем.

Не остался без внимания и высокий уровень сервис доставки «Утконос»: удобные интервалы доставки и пунктуальность являются, по мнению аудитории, более значимыми драйверами будущих заказов по сравнению с конкурентными онлайн-магазинами.

Так же, как и среди большинства конкурентов, основная масса покупателей совершают более 1 заказа раз в месяц. При этом, более 40% клиентов сервисов доставки прибегают к заказам «по необходимости, когда заканчиваются продукты».

Основными причинами покупок продуктов с доставкой на дом респонденты указали тяжелые покупки, экономию времени и сил, эксклюзивный ассортимент.

При этом, основными причинами отказа от выбора тех или иных магазинов сервисов доставки продуктов, покупатели традиционно называют высокие цены, платную доставку и несвежие продукты.

«Мы стремимся предоставить нашим покупателям лучший сервис и высокий уровень качества и свежести продуктов. Этому способствует регулярное улучшение процессов контроля качества и свежести, работа с поставщиками, модернизация IT-инфраструктуры. Фидбек от покупателей и данные совместного с „Ромир“ исследования подтверждают правильность наших действий» — генеральный директор «Утконос» Максим Бахтин.

Автор: Анна
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