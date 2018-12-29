«Утконос» и «ВкусВилл» объявляют о начале сотрудничества

Онлайн-гипермаркет «Утконос» и сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл» объявляют о начале сотрудничества. С января 2019 года ассортимент сети «ВкусВилл» можно будет приобрести с доставкой на дом на сайте utkonos.ru и через приложение «Утконос».

Свежие продукты с ультракороткими сроками годности становятся все популярнее среди покупателей «Утконос». Этому способствует как рост доверия к покупкам продуктов с доставкой через интернет, так и расширение ассортимента на витрине онлайн-ритейлера.

На первом этапе для заказа будет доступно 250 позиций молочных продуктов, сыров, мясной гастрономии, кулинарии и др. категорий Фреш и Ультра-фреш. Вся линейка продуктов будет продаваться непосредственно под торговой маркой «ВкусВилл», сохранив оригинальное название и фирменный стиль.

Категории Фреш и Ультра-фреш являются ключевыми в обновленной ассортиментной стратегии «Утконос». Добавление продукции «ВкусВилл» позволит значительно усилить предложение для покупателей. В рамках партнерства предполагается дальнейшее расширение перечня товаров.

«Безусловно, продукты торговой марки „ВкусВилл“ будут очень востребованы нашими покупателями. Мы стремимся удовлетворить растущий спрос на продукты для здорового питания и видим значительные перспективы в партнерстве с одним из лидирующий игроков в этой категории» — отмечает коммерческий директор Марина Ольхина.