«Утконос» и «ВкусВилл» объявляют о начале сотрудничества
Онлайн-гипермаркет «Утконос» и сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл» объявляют о начале сотрудничества. С января 2019 года ассортимент сети «ВкусВилл» можно будет приобрести с доставкой на дом на сайте utkonos.ru и через приложение «Утконос».
Свежие продукты с ультракороткими сроками годности становятся все популярнее среди покупателей «Утконос». Этому способствует как рост доверия к покупкам продуктов с доставкой через интернет, так и расширение ассортимента на витрине онлайн-ритейлера.
На первом этапе для заказа будет доступно 250 позиций молочных продуктов, сыров, мясной гастрономии, кулинарии и др. категорий Фреш и Ультра-фреш. Вся линейка продуктов будет продаваться непосредственно под торговой маркой «ВкусВилл», сохранив оригинальное название и фирменный стиль.
Категории Фреш и Ультра-фреш являются ключевыми в обновленной ассортиментной стратегии «Утконос». Добавление продукции «ВкусВилл» позволит значительно усилить предложение для покупателей. В рамках партнерства предполагается дальнейшее расширение перечня товаров.
«Безусловно, продукты торговой марки „ВкусВилл“ будут очень востребованы нашими покупателями. Мы стремимся удовлетворить растущий спрос на продукты для здорового питания и видим значительные перспективы в партнерстве с одним из лидирующий игроков в этой категории» — отмечает коммерческий директор Марина Ольхина.
«За все время существования компании „ВкусВилл“ мы ни разу не изменили нашему обещанию — обеспечивать покупателей продуктами с честным, натуральным составом. Для нас сотрудничество с онлайн-гипермаркетом „Утконос“ — это, прежде всего, предоставление новой услуги покупателям, еще одной удобной платформы для комфортного приобретения нашей продукции. Рынок электронной коммерции пока слабо развит в России, но его потенциал огромен. Мы смело выходим в онлайн, выполняя одну из важнейших для нас задач — поддержание высоких стандартов качества „ВкусВилл“. Вне зависимости от того, каким образом покупатель получил нашу продукцию, ответственность за ее качество остается за нами. И мы не сомневаемся, что партнерство с компанией „Утконос“ позволит расширить круг наших лояльных покупателей» — говорит Лариса Романовская, управляющий электронной коммерцией ВкусВилл.