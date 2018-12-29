+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

«Утконос» и «ВкусВилл» объявляют о начале сотрудничества

Онлайн-гипермаркет «Утконос» и сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл» объявляют о начале сотрудничества. С января 2019 года ассортимент сети «ВкусВилл» можно будет приобрести с доставкой на дом на сайте utkonos.ru и через приложение «Утконос».

Свежие продукты с ультракороткими сроками годности становятся все популярнее среди покупателей «Утконос». Этому способствует как рост доверия к покупкам продуктов с доставкой через интернет, так и расширение ассортимента на витрине онлайн-ритейлера.

На первом этапе для заказа будет доступно 250 позиций молочных продуктов, сыров, мясной гастрономии, кулинарии и др. категорий Фреш и Ультра-фреш. Вся линейка продуктов будет продаваться непосредственно под торговой маркой «ВкусВилл», сохранив оригинальное название и фирменный стиль.

Категории Фреш и Ультра-фреш являются ключевыми в обновленной ассортиментной стратегии «Утконос». Добавление продукции «ВкусВилл» позволит значительно усилить предложение для покупателей. В рамках партнерства предполагается дальнейшее расширение перечня товаров.

«Безусловно, продукты торговой марки „ВкусВилл“ будут очень востребованы нашими покупателями. Мы стремимся удовлетворить растущий спрос на продукты для здорового питания и видим значительные перспективы в партнерстве с одним из лидирующий игроков в этой категории» — отмечает коммерческий директор Марина Ольхина.

«За все время существования компании „ВкусВилл“ мы ни разу не изменили нашему обещанию — обеспечивать покупателей продуктами с честным, натуральным составом. Для нас сотрудничество с онлайн-гипермаркетом „Утконос“ — это, прежде всего, предоставление новой услуги покупателям, еще одной удобной платформы для комфортного приобретения нашей продукции. Рынок электронной коммерции пока слабо развит в России, но его потенциал огромен. Мы смело выходим в онлайн, выполняя одну из важнейших для нас задач — поддержание высоких стандартов качества „ВкусВилл“. Вне зависимости от того, каким образом покупатель получил нашу продукцию, ответственность за ее качество остается за нами. И мы не сомневаемся, что партнерство с компанией „Утконос“ позволит расширить круг наших лояльных покупателей» — говорит Лариса Романовская, управляющий электронной коммерцией ВкусВилл.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

15 января / Комментарии
DPD запустила сеть почтоматов в Беларуси

DPD запустила сеть почтоматов в Беларуси

DPD запустила сеть собственных почтоматов в Беларуси. Компания первой среди коммерческих логистических провайдеров страны вышла на рынок автоматических посылочных терминалов. Сейчас в Минске работают десять почтоматов, они являются частью сети DPD Pickup и доступны для российских онлайн-магазинов.

далее →

29 декабря 2018 / Комментарии
IKEA предложила интернет-покупателям самим забрать кухни и диваны со складов

IKEA предложила интернет-покупателям самим забрать кухни и диваны со складов

Из-за сбоя в системе доставки клиенты IKEA не могут получить свои заказы — тем, кто совершил покупку онлайн, придется забирать ее самим.

далее →

25 декабря 2018 / Комментарии
«М.Видео» ускорила процесс выдачи интернет-заказов с помощью чат-бота и машинного обучения

«М.Видео» ускорила процесс выдачи интернет-заказов с помощью чат-бота и машинного обучения

Розничная сеть «М.Видео» трансформировала процесс выдачи интернет-заказов в своих магазинах с помощью бота и машинного обучения, сократив время получения до нескольких минут. По новой схеме уже работает более 179 магазинов сети в 16 крупнейших городах.

далее →

12 декабря 2018 / Комментарии
«Утконос» доставит продукты в продуктоматы Freshlocker

«Утконос» доставит продукты в продуктоматы Freshlocker

Онлайн-гипермаркет «Утконос» и компания Freshlocker, оператор сети продуктоматов в Москве, объявляют о сотрудничестве в развитии доставки и выдачи продуктовых онлайн-заказов в автоматизированных пунктах самовывоза — продуктоматах.

далее →

6 декабря 2018 / Комментарии
PONY EXPRESS открывает представительство в Турции

PONY EXPRESS открывает представительство в Турции

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS объявляет об открытии официального представительства в Турции. Сроки доставки из Стамбула в основные города страны составят от 1 рабочего дня.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!