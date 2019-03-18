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Утконос мигрирует на «Север»

Онлайн-гипермаркет «Утконос» завершил перенос логистических мощностей с РЦ «Бутово» на новый РЦ «Север». Процесс переноса продолжался в течение полугода, с сентября 2018 года по март 2019 года.

Новый распределительный центр компании, располагающийся в Солнечногорском районе Московской области, имеет площадь 61500 м.кв. и оснащен современным складским и холодильным оборудованием, а также высоким уровнем автоматизации процессов, позволяющим обеспечивать пропускную способность до 20 тыс. заказов в сутки (на РЦ «Бутово» до 7 тысяч на пике), а также значительно увеличить уровень клиентского сервиса.

С марта 2019 года фулфиллмент заказов покупателей на всей территории обслуживания онлайн-гипермаркета будет осуществляться ресурсами нового склада. На текущий момент РЦ «Север» обрабатывает 6000 заказов из возможных 20 тыс. Количество обрабатываемых заказов будет наращиваться исходя из потребностей.

«Это был достаточно сложный проект, реализованный на „живом организме“. В кратчайшие сроки нам удалось перенести все складские мощности на другую площадку, не нарушив при этом работу гипермаркета даже в высокий сезон. Новая логистическая площадка позволяет не только нарастить пропускную способность заказов, но и повысить качество обслуживания для наших покупателей», — отмечает директор по операциям онлайн-гипермаркета «Утконос» Алексей Соколов.

Автор: Анна
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