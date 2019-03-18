Утконос мигрирует на «Север»

Онлайн-гипермаркет «Утконос» завершил перенос логистических мощностей с РЦ «Бутово» на новый РЦ «Север». Процесс переноса продолжался в течение полугода, с сентября 2018 года по март 2019 года.

Новый распределительный центр компании, располагающийся в Солнечногорском районе Московской области, имеет площадь 61500 м.кв. и оснащен современным складским и холодильным оборудованием, а также высоким уровнем автоматизации процессов, позволяющим обеспечивать пропускную способность до 20 тыс. заказов в сутки (на РЦ «Бутово» до 7 тысяч на пике), а также значительно увеличить уровень клиентского сервиса.

С марта 2019 года фулфиллмент заказов покупателей на всей территории обслуживания онлайн-гипермаркета будет осуществляться ресурсами нового склада. На текущий момент РЦ «Север» обрабатывает 6000 заказов из возможных 20 тыс. Количество обрабатываемых заказов будет наращиваться исходя из потребностей.