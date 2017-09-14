«Утконос» начал доставлять продукты в почтоматы

Интернет-ритейлер «Утконос» начал доставлять заказы в 180 автоматических терминалов PickPoint в Москве, сообщают «Ведомости». Заказы доставляются в 180 постаматов PickPoint — автоматические терминалы, откуда покупатель может его забрать.

Пока нельзя заказать охлажденные и замороженные продукты, табак, спиртное и лекарства. Доставляется заказ на следующий день, покупателям услуга бесплатна, минимальный чек — 200 руб. На дом курьер привозит заказ на сумму минимум 1500 руб., доставка заказов дешевле 7000 руб. платная — 249–299 руб.

В 2018 г. «Утконос» и PickPoint хотят установить постаматы с морозильными камерами и продуктоматы, т. е. терминалы только для продовольствия.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что главная проблема онлайн-торговли продуктами питания — ее убыточность, поскольку потребитель не готов платить за сборку и доставку заказа продуктов питания столько, сколько это реально стоит.

На данный момент «Утконос» установил 27 продуктоматов, до конца года их число должно удвоиться.