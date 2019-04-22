«Утконос» наградили за лучший клиентский опыт в B2C-секторе

Онлайн-гипермаркет «Утконос» стал победителем профессиональной международной премии управления клиентским опытом CХ WORLD AWARDS 2019 в рамках Customer eXperience World Forum. Компания получила награду в номинации: «Лучший клиентский опыт в B2C-секторе».

«Мы глубоко признательны членам жюри за высокую оценку клиентского сервиса Утконос, который мы постоянно совершенствуем. В своей работе мы стремимся, в первую очередь, делать жизнь наших покупателей комфортнее, чтобы покупки приносили радость и позволяли освобождать время для себя и близких. Данная награда ещё раз подтверждает, что мы выбрали правильный вектор развития», — отметил Михаил Морозов, директор по работе с покупателями онлайн-гипермаркета «Утконос».

Ежегодно Премия СХ WORLD AWARDS выявляет самые интересные и успешные проекты, инициативы, стратегии, партнерские отношения, продукты, технологии, а также помогает мотивировать и поощрять лучших сотрудников, руководителей и их команды в индустрии Сustomer eХperience. СХ WORLD AWARDS — это самая крупная профессиональная Премия в индустрии клиентского опыта.