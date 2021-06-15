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Утконос ОНЛАЙН и Лента нашли проект для синергии

Утконос ОНЛАЙН и сеть магазинов «Лента», входящие в «Севергрупп» Алексея Мордашова, объявляют о масштабном проекте синергии между двумя компаниями. В рамках сотрудничества «Лента» будет использовать складскую инфраструктуру Утконоса в Санкт-Петербурге для своих онлайн-продаж.

Благодаря своей 20-летней экспертизе в онлайн-продажах продуктов питания с осени 2021 года Утконос ОНЛАЙН станет 3 PL-партнером «Ленты» и предоставит складскую инфраструктуру в Санкт-Петербурге, которая отвечает запросам e-grocery. Сюда относится фулфилмент-центр, расположенный в логистическом терминале «Кубинская», площадью 9 486 кв метров мезонинного хранения, для комплектации и доставки онлайн-заказов, а именно товаров из дополнительного ассортимента.

«Мы работаем над улучшением нашего онлайн-предложения. На базе склада Утконоса будет запущен пилотный проект по расширению ассортимента „Ленты“, доступного нашим покупателям для заказа. Знания, полученные нами в ходе этого эксперимента, позволят нам укрепить позиции на региональном рынке e-commerce и усилить базу для роста в онлайн-сегменте по всей стране в соответствии со стратегическими приоритетами компании».

Владимир Сорокин, генеральный директор компании Лента

«Утконос и „Лента“ до сегодняшнего дня уже реализовали ряд совместных проектов в разных сферах, включая IT-инфраструктуру и маркетинг. Мы продолжаем искать взаимодополняющее и выгодное решение для синергии между нашими компаниями в будущем».

Генеральный директор Утконос ОНЛАЙН Дэнни Перекальски

Автор: Анна
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