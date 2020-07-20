Утконос ОНЛАЙН: мобильное приложение стало основным каналом продаж

Онлайн-магазин продуктов Утконос сообщает об опережающем росте продаж через мобильные каналы. В июне 2020 года выручка мобильного приложения впервые за всю историю ритейлера превысила суммарную выручку от заказов, сделанных на мобильной и десктопной версиях сайта utkonos.ru. При этом, количество заказов, сделанных через мобильное приложение, в июне было на 0,8% меньше, чем на сайте, но в июле отставание превратилось в опережение и составило 0,3%. Таким образом, мобильное приложение Утконос ОНЛАЙН для iOS и Android стало основным каналом продаж для компании.

Общая доля мобильных продаж, включая мобильную версию сайта, по результатам июня составила 56,3% от общей выручки и 56% от всех заказов, а прирост относительного прошлого года составил 7,7 п.п. и 7,2 п.п. соответственно. Выручка в мобильном канале за первый месяц лета увеличилась на 141%. Всего за первые 6 месяцев 2020 года пользователи установили мобильное приложение на свои смартфоны и планшеты более 498 тысяч раз, что почти в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Ежемесячная аудитория в июне составила 251 тысяч человек — это на 111% больше, чем в июне 2019 года.

Пользователи устройств на базе iOS в июне совершили 65,8% всех заказов через мобильное приложение, в то время как на пользователей Android пришлось 34,2% заказов. При этом, количество заказов, сделанных с устройств под управлением Android, увеличилось год к году на 112%, а устройства с iOS продемонстрировали чуть меньший прирост с показателем 95,4%.