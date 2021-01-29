Утконос ОНЛАЙН нарастил оборот в 2020 году на 66%

Онлайн-магазин продуктов «Утконос» сообщает о рекордных показателях за 2020 финансовый год. Продажи компании, включая направления B2B и «Доставка в продуктоматы», выросли до значения 16,4 млрд рублей, что на 66% больше результатов 2019 года. Отмечается, что темпы роста компании стали самым высоким за всю её историю.

«Прошедший 2020 год был абсолютно уникальным для каждого из нас и, конечно же, для Утконоса стал самым динамичным периодом развития всех направлений, чтобы каждый покупатель ощущал себя центром нашего большого желтого сердца. Мы гордимся тем, что предлагаем высокий уровень обслуживания и безопасности для наших клиентов. В 2021 году мы продолжим фокусироваться на персональном внимании для каждого покупателя», — прокомментировал Дэнни Перекальски, генеральный директор Утконос ОНЛАЙН.

Средний чек вырос на 9% относительно 2019 года и составил 6147 рубля, а количество вложений в заказе достигло значения 48 единиц. Доля покупок в мобильном приложении увеличилась на 7,1 п.п. по сравнению с предыдущим годом и составила 49%, а совокупная выручка от заказов, оформленных на платформах IOS и Android, составила 7,93 млрд. рублей — этот показатель на 96% выше предыдущего года.

В 2020 году основными драйверами роста стали открытие фулфилмент-центров «Мосрентген» и «Волковский» с быстрой доставкой от двух часов по Москве внутри МКАД и ближайшему Подмосковью, а также запуск склада «Бутово» после реконструкции. Одним из самых значимых событий прошедшего года стал выход компании в октябре на рынок Санкт-Петербурга.

Несмотря на возросший спрос на доставку продуктов, Утконос не только сохранил уровень сервиса и качества обслуживания, но и повысил индекс потребительской лояльности (Net Promoter Score) более чем на 17 п.п. до среднего значения за год 76,6%, а в 4 квартале до уровня 81%. Уровень комплектации заказов на конец 2020 года составил 99,4%. Кроме того, клиенты онлайн-магазина высоко оценили программу лояльности «Утконос CLUB», которая начисляет до 2% бонусов от покупок и предоставляет бесплатную доставку на все заказы.

Кроме того, в компании на протяжении практически всего года соблюдаются повышенные меры безопасности, как по отношению к покупателям, так и во внутренних процессах. Также отмечается, что с весеннего периода 2020 года компания значительно увеличила пропускную способность операций, что позволило до конца года выполнять заказы в штатном режиме, даже в предновогодний период.

За прошедший год компания расширила ассортиментную матрицу до 44 500 наименований товаров. Наиболее востребованными товарными категориями стали «Овощи и Фрукты» и «Молочные продукты». В 2021 году Утконос ОНЛАЙН планирует значительно расширить ассортимент до более чем 100 000 SKU, а также продолжит развивать направление быстрой доставки. Кроме того, в планах продолжить экспансию в регионы Российской Федерации за счет выхода в города-миллионники.