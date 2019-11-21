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«Утконос Онлайн» объявляет о смене позиционирования и новом векторе развития бизнеса

Утконос ОНЛАЙН в свой 19-ый день рождения объявляет о смене позиционирования и новом векторе развития бизнеса. Теперь ритейлер предлагает своим покупателям не делать выбор в пользу чего-то одного, а жить по принципу «и..и..».

«Утконос сегодня — это и онлайн, и широкий ассортимент, и свежесть, и качество». Не надо жить с «или-или», если можно жить с «и-и», — говорит Дэнни Перекальски, генеральный директор Утконос ОНЛАЙН.

Философия отражена в обновленной миссии бренда:

Мы создаем жизнь,

В которой вы можете:

И купить все на каждый день,

И получить свежесть и качество,

И проводить время с любимыми

Людьми за любимыми занятиями!

УТКОНОС. И..И..ОНЛАЙН

За 2019 год онлайн-магазин продуктов расширил свой ассортимент до 40 000 наименований — это самый широкий ассортимент товаров ежедневного спроса, которые можно приобрести в продуктовом онлайн магазине на сегодняшний день. В планах компании дальнейшее развитие ассортимента товаров, которое будет основываться на желании клиента — задача компании предложить полный список товаров для ежедневного использования.

Особое значение ритейлер придаёт категории «фреш», которая пользуется большим спросом среди покупателей. Товары данной категории присутствуют более чем в 70% заказов. Относительно периода июль-ноябрь 2018 года маржинальность категории «фрукты и овощи» в 2019 году увеличилась на 51%, что в 7 раз превышает темпы роста доходности по компании в целом. Еще одна широко представленная категория — детские товары, которых на данный момент в ассортименте более 5 400 единиц.

Свежесть и качество продуктов, только отборные фрукты и овощи — ключевые принципы работы Утконос ОНЛАЙН. Для сохранения свежести продуктов применяется принцип минимального товарного запаса — не более 2,5 дня нахождения на складе, а также стопроцентная ручная переборка. Для улучшения контроля сроков годности ближайшем будущем на распределительном центре компании будет внедрена система LIFO (Last In, First Out) для товаров категории Ultra-Fresh.

«Одной из сильных сторон Утконоса является отношение с клиентами — это заложено в нашей ДНК. Именно это позволило нас стать лидером онлайн-рынка FMCG и дает силы удерживать и развивать лидерство. Мы всегда пристально отслеживаем все изменения покупательского поведения и потребительских предпочтений и идем навстречу пожеланиям», — говорит Дэнни Перекальски.

Утконос строит свой бизнес вокруг клиентского опыта, стремится всегда отвечать ожиданиям покупателей. Отдельно стоит отметить взаимодействие через мобильные каналы продаж. Сейчас более 50% заказов оформляются в официальном приложении и на мобильной версии сайта. По сравнению с сайтом приложение имеет расширенные возможности, а наиболее востребованными функциями среди пользователей являются: повтор заказа, отслеживание курьера на карте, голосовой поиск и поиск товара по штрихкоду.

Как социально ответственная компания Утконос ОНЛАЙН поддерживает тренд осознанного потребления, прислушивается к желаниям своих покупателей, которые стремятся вести более экологичный и ответственный образ жизни. Еще одно нововведение, реализация которого намечена на 2020 год — доставка продуктов в безопасных для окружающей среды пакетах.

«В рамках новой стратегии мы хотим, чтобы каждый наш покупатель получал не только свежий и качественный продукт, но также удовольствие от широкого ассортимента товаров повседневного спроса. Мы будем продолжать совершенствоваться, улучшать инфраструктуру и сервис, пока каждый клиент не сможет получить уникальное для себя предложение. Наша цель — это и дать возможность клиентам покупать все на каждый день, и проводить больше времени с любимыми людьми. На этом мы делаем основной фокус развития бизнеса», — Дэнни Перекальски, генеральный директор Утконос ОНЛАЙН.

Автор: Анна
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