Утконос ОНЛАЙН открыл фулфилмент центр в новом формате
Утконос ОНЛАЙН, крупнейший игрок на российском рынке e-grocery, открыл фулфилмент центр «Мосрентген», расположенный на территории технопарка Kaleva Park в Москве. Раннее, компания арендовала в Kaleva Park помещение площадью 8 700 кв. м, а сейчас объект увеличен ещё на 6 155 кв. м. Таким образом, площадь нового склада составляет 14 855 кв. м. На данном этапе он обслуживает ближайшие районы, включая ЮАО и ЮЗАО. В последующем зона доставки будет расширена до ВАО внутри города и ближнее Подмосковье. Консультантом обоих сделок выступила международная консалтинговая компания Knight Frank.
ФЦ «Мосрентген» стал первым для компании объектом в новом формате, который получил название «Утконос МИНИ». Главным отличием нового типа складов станет скорость обработки заказов и обслуживание близлежащих районов. Мини-формат будет вмещать около 10 000 наиболее популярных и востребованных наименований из ассортимента ритейлера, включая категории FRESH и ULTRA FRESH. Благодаря новому фулфилмент центру, Утконос ОНЛАЙН сможет дополнительно выполнять до 6 000 заказов, доставляя в общей сложности более 16 000 заказов ежедневно совместно с уже имеющимся у компании распределительным центром «Север» в Солнечногорском районе (площадь 61 500 кв.м). В новом центре будет задействовано до 400 сотрудников, а для доставки заказов компания закупила 87 специализированных автомобиля с контролем температурных режимов. Таким образом, онлайн-магазин нарастил автопарк для «последней мили» до 650 машин. Такая конфигурация позволит онлайн-магазину в будущем внедрить экспресс-доставку в течение 4-х часов, а также масштабировать доставку в день заказа.
На реализацию проекта потребовалось 2 месяца, что стало для компании самым быстрым масштабированием логистических мощностей за всю историю существования. Ключевым фактором форсированного запуска ФЦ «Мосретген» стал возросший спрос на доставку.
Утконос ОНЛАЙН продолжит развитие логистической инфраструктуры, в том числе за счет развертывания во второй половине 2020 года распределительного центра в Бутово, находящегося в данный момент на реконструкции. Помимо уже запланированных открытий и благодаря положительному опыту ввода в эксплуатацию «Мосрентгена», в компании рассматривают варианты запуска дополнительных складов уже в этом году, в т.ч. еще одного склада формата «МИНИ» на севере Москвы в ближайшее время.
«На фоне непростой эпидемиологической ситуации существенно вырос спрос, что привело к колоссально возросшей нагрузке на складскую логистику. Осознавая всю важность доставки самого необходимого на каждый день для покупателей, мы приложили очень много усилий, чтобы в кратчайшие сроки запустить фулфилмент центр „Мосрентген“. Открытие склада позволило не только увеличить ресурсы доставки, но и сократить горизонт получения заказов», — прокомментировала Елена Образцова, директор по операциям Утконос ОНЛАЙН.
Константин Фомиченко, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank: «В условиях карантинных мер сегмент онлайн-торговли продуктами питания получил мощнейший импульс развития, оправдывая ряд прогнозов, по которым этот рынок вырастет в 4 раза к 2022 году. На рынке складской недвижимости взрывной рост Интернет-торговли отражается в высоком спросе со стороны таких игроков — только в Московском регионе на него пришлось 45% от общего объема сделок по итогам I квартала».
«Технопарк Kaleva Park в последние годы стал местом размещения ряда ведущих российских и международных компаний в своих сферах деятельности. Отрадно отметить, что лидер сектора e-commerce „Утконос ОНЛАЙН“ стал одним из якорных арендаторов технопарка Kaleva Park. Мы надеемся, что решение компании „Утконос ОНЛАЙН“ по дополнительной аренде складских площадей позволит ей укрепить свои позиции на рынке онлайн-торговли. Сегодня технопарк Kaleva Park готов предложить и реализовывать для клиентов с учетом индивидуальных потребностей современные и эффективные офисные, лабораторные и производственно-складские пространства в окружении созданного ландшафта и разнообразной инфраструктуры».
Сергей Константинов, коммерческий директор компании ООО «Мосрентген» (управляющая компания технопарка Kaleva Park)