Утконос ОНЛАЙН открыл фулфилмент центр в новом формате

Утконос ОНЛАЙН, крупнейший игрок на российском рынке e-grocery, открыл фулфилмент центр «Мосрентген», расположенный на территории технопарка Kaleva Park в Москве. Раннее, компания арендовала в Kaleva Park помещение площадью 8 700 кв. м, а сейчас объект увеличен ещё на 6 155 кв. м. Таким образом, площадь нового склада составляет 14 855 кв. м. На данном этапе он обслуживает ближайшие районы, включая ЮАО и ЮЗАО. В последующем зона доставки будет расширена до ВАО внутри города и ближнее Подмосковье. Консультантом обоих сделок выступила международная консалтинговая компания Knight Frank.

ФЦ «Мосрентген» стал первым для компании объектом в новом формате, который получил название «Утконос МИНИ». Главным отличием нового типа складов станет скорость обработки заказов и обслуживание близлежащих районов. Мини-формат будет вмещать около 10 000 наиболее популярных и востребованных наименований из ассортимента ритейлера, включая категории FRESH и ULTRA FRESH. Благодаря новому фулфилмент центру, Утконос ОНЛАЙН сможет дополнительно выполнять до 6 000 заказов, доставляя в общей сложности более 16 000 заказов ежедневно совместно с уже имеющимся у компании распределительным центром «Север» в Солнечногорском районе (площадь 61 500 кв.м). В новом центре будет задействовано до 400 сотрудников, а для доставки заказов компания закупила 87 специализированных автомобиля с контролем температурных режимов. Таким образом, онлайн-магазин нарастил автопарк для «последней мили» до 650 машин. Такая конфигурация позволит онлайн-магазину в будущем внедрить экспресс-доставку в течение 4-х часов, а также масштабировать доставку в день заказа.

На реализацию проекта потребовалось 2 месяца, что стало для компании самым быстрым масштабированием логистических мощностей за всю историю существования. Ключевым фактором форсированного запуска ФЦ «Мосретген» стал возросший спрос на доставку.

Утконос ОНЛАЙН продолжит развитие логистической инфраструктуры, в том числе за счет развертывания во второй половине 2020 года распределительного центра в Бутово, находящегося в данный момент на реконструкции. Помимо уже запланированных открытий и благодаря положительному опыту ввода в эксплуатацию «Мосрентгена», в компании рассматривают варианты запуска дополнительных складов уже в этом году, в т.ч. еще одного склада формата «МИНИ» на севере Москвы в ближайшее время.

«На фоне непростой эпидемиологической ситуации существенно вырос спрос, что привело к колоссально возросшей нагрузке на складскую логистику. Осознавая всю важность доставки самого необходимого на каждый день для покупателей, мы приложили очень много усилий, чтобы в кратчайшие сроки запустить фулфилмент центр „Мосрентген“. Открытие склада позволило не только увеличить ресурсы доставки, но и сократить горизонт получения заказов», — прокомментировала Елена Образцова, директор по операциям Утконос ОНЛАЙН.

Константин Фомиченко, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank: «В условиях карантинных мер сегмент онлайн-торговли продуктами питания получил мощнейший импульс развития, оправдывая ряд прогнозов, по которым этот рынок вырастет в 4 раза к 2022 году. На рынке складской недвижимости взрывной рост Интернет-торговли отражается в высоком спросе со стороны таких игроков — только в Московском регионе на него пришлось 45% от общего объема сделок по итогам I квартала».