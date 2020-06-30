Утконос ОНЛАЙН подготовился к запуску в Санкт-Петербурге

Онлайн-магазин продуктов Утконос начал подготовку к выходу в Санкт-Петербург, который запланирован на осень 2020 года. Так на прошлой неделе ритейлер арендовал склад в логистическом терминале «Кубинская» на юге города, площадь которого составляет 9 486 м2. Консультантом по аренде выступил постоянный партнер — международная консалтинговая компания Knight Frank.

Общая пропускная способность фулфилмент-центра составит 12 тыс. заказов в сутки, а суммарная мощность Утконос ОНЛАЙН в Москве и Санкт-Петербурге превысит 32 тыс. заказов. В планах Утконос ОНЛАЙН уже на старте запустить экспресс-доставку в Санкт-Петербурге в течение 3-х часов, аналогично внедренной ранее схемы в Москве. На первом этапе новый фулфилмент-центр будет обслуживать территорию города внутри КАД, а в дальнейшем зона доставки также будет расширена на некоторые города Ленинградской области. Уже на этапе запуска онлайн-магазин планирует предоставлять покупателям не менее 15 тысяч наименований товаров, включая категории FRESH и ULTRA FRESH, в том числе ассортимент локальных поставщиков. Концу 2020 года товарная матрица онлайн-витрины будет насчитывать 40 тысяч единиц.

В новом фулфилмент-центре на момент запуска будет задействовано 53 сотрудника транспортной логистики и 133 складской. ФЦ «Кубинка» включает в себя офисные помещения, мультитемпературный склад и зону погрузки, которая рассчитана на одновременное обслуживание 17 машин. Для обеспечения доставки на начальном этапе компанией было приобретено 30 специализированных автомобилей с контролем температурных режимов, что, в свою очередь, позволило расширить собственный автопарк до 680 единиц.

ФЦ «Кубинка» в Санкт-Петербурге станет третьим по счету складом, который онлайн-магазин запустит в 2020 году. Так в мае состоялось открытие ФЦ «Мосрентген» в Kaleva Park в новом формате МИНИ, что позволило запустить экспресс-доставку в Москве, а в июле будет введён в эксплуатацию ФЦ «Волковский». Кроме того, осенью состоится перезапуск московского склада «Бутово», который находится на реконструкции с 2019 года. Таким образом, Утконос ОНАЛАЙН увеличит общее количество логистических центров до пяти штук.

«В течение последних 20-ти лет мы строили онлайн магазин доставки продуктов на дом, благодаря которому люди могут проводить больше времени за любимыми занятиями с теми, кого любят. Мы очень гордимся и с нетерпением ждем открытия Утконоса для жителей Санкт-Петербурга. На протяжении последних 14-ти лет я много времени проводил в этом городе, очень люблю его и поэтому жду момента, когда лично смогу доставить несколько заказов новым покупателям». Дэнни Перекальски, генеральный директор Утконос ОНЛАЙН