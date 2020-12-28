Утконос ОНЛАЙН подвел итоги 2020 года

Онлайн-магазин продуктов «Утконос» подводит итоги года и сообщает о ключевых достижениях за 2020 год.

2020 стал годом новых возможностей и самого масштабного расширения логистических мощностей за историю компании. Выход в Санкт-Петербург, а также запуск трех фулфилмент-центров открыли доступ к покупкам продуктов из дома еще большему количеству людей, а новый формат «Утконос МИНИ» предоставил возможность получать заказы через два часа после оформления.

Интересные факты:

С января по декабрь 2020 года 185 186 покупателей оформили свой первый заказ в онлайн-магазине;

Мобильное приложение Утконос ОНЛАЙН для Android и iOS было установлено более 1 млн раз;

Курьеры компании доставили заказы общим весом более 80,6 тысяч тонн;

Автомобили службы доставки проехали 20 млн километров — больше протяженности экватора в 500 раз;

Штат компании вырос до 5 300 человек;

NPS (индекс потребительской лояльности) во втором полугодии составил 82%;

Уровень комплектации заказов на конец года в декабре превысил отметку 99,5%, это значит, что из 10 000 заказанных товаров точно доедет по покупателей более 9950 позиций. По оценкам компании, это рекордный показатель для российского рынка e-grocery;

Туалетная бумага встречалась в 25% заказов, а гречка в 11%.

Лидером роста по продажам в Утконос ОНЛАЙН стала категория ФРОВ (фрукты и овощи), продемонстрировавшая прирост в выручке на 90% к 2019 году, а наиболее популярными товарами по количеству проданных позиций в 2020 году оказались:

Минеральная вода — продано 1 958 304 штук

Йогурты — 1 944 345 штук

Питьевая вода — 1 888 435 штук

Картофель — 1 877 408 кг

Молоко ультрапастеризованное 3,2% — 1 693 653 штук

Сырки глазированные — 1 573 427 штук

Еще одним достижением компании стал запуск собственной программы лояльности «Утконос CLUB» в сентябре, сегодня ей активно пользуются уже более 95 000 покупателей. Важным шагом стало создание приоритетной доставки для людей, находящихся в группе риска во время пандемии. Компания организовала отдельную линию доставки, благодаря которой доступ к покупкам «без ожидания» получили доступ более 6 000 пожилых людей. Кроме того, сайт utkonos.ru был признан Минкомсвязью социально значимым информационным ресурсом, и внесен в соответствующий список информационных ресурсов РФ.

2020 год стал временем новых отраслевых достижений и побед для Утконос ОНЛАЙН. Так, ритейлер стал «Народной Маркой № 1» в номинации «Онлайн-магазин продуктов», получил премию «Оборот» в номинациях «Клиентский cервис» и «Социальная ответственность», а CTM SUPER была отмечена наградой «Private Label Awards».