Утконос ОНЛАЙН подвел итоги первого квартала 2020 года

Утконос ОНЛАЙН объявляет о рекордных показателях в первом квартале 2020 года. Выручка всех каналов продаж, включая направления B2B и «Доставка в продуктоматы», достигла 3,33 млрд. рублей, а прирост к аналогичному периоду 2019 года составил 34,5%. При этом наибольший рост в первом квартале пришелся на мобильное приложение и составил 61%, а доля приложения в заказах составила 47% по итогам первых трех месяцев работы в 2020 году. Кроме того, отмечается увеличение среднего чека до 5 878 рублей, что на 6,1% больше, чем в первом квартале 2019 года.

Ключевыми факторами роста показателей в первой половине квартала стали рекламная поддержка, обновление философии бренда «И..И...» и улучшение уровня сервиса для покупателей. Благодаря рекламной кампании и изменениям в обслуживании Утконос ОНЛАЙН продемонстрировал в феврале прирост на 27% относительного 2019 года, а выручка превысила 1 млрд. рублей. В марте наибольшее влияние на динамику продаж оказало введение всеобщего режима самоизоляции, а также обстановка вокруг коронавирусной инфекции в целом. Выручка в марте 2020 составила 1,38 млрд. руб., что стало абсолютным рекордом за всю историю компании. При этом пик спроса пришелся на вторую половину месяца: количество входящих заказов достигало 19 тыс. в сутки, а среднее количество товаров в одной покупке превышало 60 единиц. Средний чек по результатам марта составил 6 500 рублей, что почти на 20% больше прошлогоднего показателя.

По результатам первого квартала 2020 года количество посещений сайта онлайн-магазина составило 7.5 млн. В марте трафик на сайте utkonos.ru рос быстрее, чем заказы и достигал 220 тыс. сеансов в сутки, что в 4 раза больше среднего показателя в марте 2019 года. Мобильное приложение Утконос ОНЛАЙН в марте было установлено 178 тыс. раз, что на 400 % больше показателя аналогичного периода предыдущего года. Кроме того, Утконос ОНЛАЙН отмечает рост продаж собственных торговых марок (СТМ) SUPER, PCHELOV и «Наша пекарня» (хлебобулочные изделия собственного производства). В первом квартале 2020 года товары из этой категории вошли в 24% всех заказов, т.е. практически каждый 4-ый содержал СТМ, а всего было продано более 348 тыс. единиц товара. На конец первого квартала ассортимент СТМ Утконос ОНЛАЙН состоял из 110 единиц.

Несмотря на повышенный спрос в марте, онлайн-магазин обеспечил покупателей из группы риска, а именно пожилых и людей с инвалидностью возможностью получать заказанные продукты без длительного ожидания, внедрив отдельную цепочку обработки заказов и логистические ресурсы. Для того, чтобы воспользоваться услугой, покупателю достаточно отправить заявку в службу поддержки Утконос ОНЛАЙН. На момент публикации, возможность получения «приоритетной доставки» присутствует у 6 000 покупателей. Кроме того, utkonos.ru вошел в перечень социально значимых сайтов с бесплатным доступом, который утвердило Минкомсвязи в апреле этого года.