Утконос ОНЛАЙН присоединился к акции «Доброшрифт»

Онлайн-магазин «Утконос» второй год подряд принимает участие в социальном благотворительном проекте «Доброшрифт», приуроченном к Международному дню детского церебрального паралича (ДЦП), который в этом году отмечается 7 октября.

Проект призван стать символом объединения, а также вдохновить тысячи людей на помощь детям с ДЦП и их семьям. В рамках акции был создан уникальный шрифт на основе прописей детей с заболеванием, для которых написание даже одной буквы требует серьезных усилий.

Проект Доброшрифт.рф основан агентством SMETANA в 2019 году при поддержке фонда «Подарок Ангелу», который занимается системной реабилитацией детей с ДЦП.

Поддержать особенных детей очень просто: каждый покупатель Утконос ОНЛАЙН может перейти по ссылке и сделать пожертвование, которое пойдет на реабилитацию детей в благотворительный фонд «Подарок Ангелу», помогающий детям по системе патронажа. К социальной акции уже присоединились и сотрудники онлайн-гипермаркета.