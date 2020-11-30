Утконос ОНЛАЙН провел полный редизайн сайта

Онлайн-магазин продуктов «Утконос ОНЛАЙН» провел масштабное обновление сайта и внедрил на витрине адаптивный дизайн. По результатам тестового запуска конверсия онлайн-магазина увеличилась на 42%, а среднее время, затраченное на оформление заказа, сократилось на 53% для новых покупателей и на 8% для постоянных. Партнером проекта стало eCommerce-агентство AERO, которое приступило к работе в начале 2019 года.

Одной из особенностей обновленного дизайна витрины стало объединение мобильной и десктопной версий сайта: ранее это были два разных сайта, которые управлялись по отдельности. Отмечается, что полностью адаптивный дизайн, который подстраивается под экраны пользователей, позволяет максимально комфортно совершать покупки на любом устройстве. При этом удобство для мобильных устройств было наиболее приоритетной задачей. По результатам тестирования конверсия на смартфонах превысила показатели прежнего сайта на 22%, а для планшетов показатель составил 29%. При разработке дизайна использовалась технология Angular 9, которая делает использование сайта максимально комфортным для пользователей.

Предыдущая версия сайта, внедренная в 2016 году, требовала значительных улучшений, чтобы отвечать не только современным стандартам eCommerce, но и соответствовать одному из ключевых принципов бренда — WOW-удобство. Благодаря обновленному интерфейсу покупатели Утконос ОНЛАЙН получили дополнительные функциональные преимущества, призванные улучшить клиентский опыт: удобная авторизация через SMS, «чекаут» на одной странице для быстрого оформления заказа, брендзоны, более быстрая загрузка страниц и т.д.

«Наши покупатели получают превосходное качество продуктов, высочайший уровень обслуживания — мы стремимся быть не просто примером лучшего онлайн-магазина продуктов, а стать настоящим другом и помощником в жизни людей. Благодаря обновленному сайту покупки в Утконосе стали еще удобнее и комфортнее. Совместно с командой AERO мы смогли сделать по-настоящему отличную онлайн-витрину» — Михаил Морозов, директор по маркетингу и клиентскому сервису Утконос ОНЛАЙН.