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Утконос ОНЛАЙН расширил сеть продуктоматов

Российский онлайн-магазин продуктов Утконос расширил географию пунктов самовызова из продуктоматов до 70. Теперь получить заказ из пункта самовызова можно не только из крупных торговых центров, но и ресторанов быстрого обслуживания.

Утконос ОНЛАЙН установил 8 совершенно новых продуктоматов, конфигурация которых отличается от предыдущей версии. Нововведение представляет собой модульное оборудование, которое позволяет увеличить количество секций при росте заказов. Более того, новый понятный интерфейс даёт возможность курьерам сэкономить время на закладке заказа в продуктомат, а покупателям значительно облегчает процесс его получения.

Благодаря удобному сервису покупатели могут легко получить свой заказ в любое удобное время без ожидания курьера. На фоне увеличившегося спроса на доставку продуктов в период режима самоизоляции данная услуга стала особенно востребованной. Так, среднемесячный рост числа заказов составил 92%. В планах онлайн-ритейлера продолжать активно развивать этот удобный формат food-шопинга и до конца года нарастить число установок продуктоматов до 100.

«Мы продолжаем активно развивать омниканальность и покупательский опыт, стараемся интегрировать и предлагать нашему покупателю разные удобные способы получения заказа. Наши покупатели лояльны к такому формату и в наших планах дальнейшее расширение сети продуктоматов, чтобы увеличить доступность данной услуги для нашего покупателя», — подчеркнул Михаил Часовников, директор по развитию Утконос ОНЛАЙН.

Автор: Анна
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