Утконос ОНЛАЙН расширил зону экспресс-доставки

Онлайн-магазин продуктов Утконос запустил второй фулфилмент-центр «Волковский» в формате МИНИ, с которого будет осуществляться экспресс-доставка от двух часов в северной и восточной части Москвы. Ранее эта услуга была доступна только жителям западной половины города при оформлении заказов на ФЦ «Мосрентген». Благодаря открытию нового ФЦ территория быстрой доставки станет доступна жителям на всей территории Москвы внутри МКАД и ближайшего Подмосковья.

ФЦ «Волковский» площадью 6 400 кв.м онлайн-магазин арендовал в июне, а консультантом по сделке, как и в случае с ФЦ «Мосрентген», выступила консалтинговая компания Knight Frank. Система кросс-докинга, используемая на объекте, допускает одновременно 20 машин в погрузочно-разгрузочную зону, а большая прилегающая территория сможет разместить 87 автомобилей, которые были специально закуплены для обслуживания фулфилмент-центра. Объект стал второй логистической площадкой для Утконоса, открытой в 2020 году, общая пропускная способность которой составляет 5 000 заказов в сутки, а суммарная мощность Утконос ОНЛАЙН в Москве превысит 20 000 заказов.

В новом фулфилмент-центре будет задействовано до 300 сотрудников складской и транспортной логистики. На старте ассортимент будет состоять из 2 500 наименований, в дальнейшим он будет расширен до 15 000 самых востребованных товаров, включая категории FRESH и UltraFresh.

В октябре Утконос ОНЛАЙН станет доступным для жителей Санкт-Петербурга, а также до конца года рассматривается запуск в Екатеринбурге. В четвертом квартале восстановит свою работу объект в Бутово после реконструкции.

«Открытие второго фулфилмент-центра экспресс доставки «Волковский» и третьего по счету склада Утконос ОНЛАЙН — большой прорыв в развитии логистики компании! Теперь быстрая доставка будет доступна на всей территории столицы, а также существенно возрастут наши возможности по отгрузке заказов покупателям. Особенно важным и знаковым является запуск этого склада на новой собственной WMS системе, работа над которой шла почти год. Теперь мы ещё увереннее смотрим в будущее и готовимся к дальнейшему масштабированию логистики в Москве и выходу в регионы«,— прокомментировала Елена Образцова, директор по операциям Утконос ОНЛАЙН.

Константин Фомиченко, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank: «Выбор компанией „Утконос ОНЛАЙН“ складского комплекса „Волковский“ вполне оправдан: уникальность локации обеспечивает высокий уровень транспортной доступности по всей территории Москвы и ближайшему Подмосковью.

Высочайшее качество и технологичность объекта — также его несомненные преимущества. Отрадно, что складской комплекс „Волковский“, за реализацию которого эксклюзивно отвечает компания Knight Frank, получил такого надежного арендатора, как компания „Утконос ОНЛАЙН“».