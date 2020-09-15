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Утконос ОНЛАЙН стал победителем премии Private Label Awards

Собственная торговая марка «SUPER» Утконос ОНЛАЙН стала победителем премии Private Label Awards в номинации «Лучшая СТМ в онлайн». Также ритейлер стал лауреатом в номинациях «Ответственный подход к СТМ» и «Прорыв года».

Онлайн-магазин Утконос объявил о запуске собственных торговых марок в январе 2019 года, став пионером СТМ в e-grocery. Проект стартовал с кросс-категорийной марки «SUPER», ориентированной на современные семьи, которым важно высокое качество товаров повседневного спроса по разумной цене. Широкий ассортимент торговой марки представлен в различных категориях: напитки, продукты питания, товары для дома и личной гигиены.

В 2019 году в продажу вышло 70 товаров под торговой маркой «SUPER». Уже в 2020 году Утконос ОНЛАЙН расширил портфель почти до сотни наименований: лососевая икра, натуральные соки и нектары, молоко с проверенных ферм, отборные крупы. Сегодня бренд представлен в 11 категориях. В планах расширить ассортимент марки до 155 наименований до конца года. Всего в портфеле Утконос ОНЛАЙН 4 собственных торговых марки, которые представлены 138 наименованиями товаров. Уже к концу 2020 года онлайн-магазин планирует расширить ассортимент своих СТМ до 340. Все товары проходят строгий контроль качества, а если покупателя по какой-то причине не устроило качество продукта, — онлайн-магазин вернёт деньги. При выборе товаров для СТМ ритейлер уделяет особое внимание натуральности, безопасности составов, а также экологичности упаковки. Сейчас торговым маркам Утконос ОНЛАЙН доверяют более трети покупателей.

«Развитие собственных торговых марок, которое мы запустили в 2019 году, является одним из стратегических направлений Утконос ОНЛАЙН. Мы глубоко признательны членам жюри за высокую оценку нашей марки „SUPER“, в которой представлены наиболее востребованные товары повседневного спроса. Эта награда подтверждает, что мы выбрали верный вектор развития СТМ и бренда „SUPER“ в частности», — прокомментировал Михаил Толоконников, коммерческий директор Утконос ОНЛАЙН.

Ежегодное награждение победителей премии Private Label Awards (by IPLS) — наиболее значимое мероприятия в области собственных торговых марок, основанное на мнении покупателей и экспертного совета. Премия позволяет выделить известных производителей и розничные сети, обладающие не только известностью, но и обоснованным аргументом качества.

Автор: Анна
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