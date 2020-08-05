Утконос ОНЛАЙН увеличил продажи до 8 миллиардов в 2020 году

Онлайн-магазин продуктов «Утконос ОНЛАЙН» объявляет о росте продаж до 8,05 млрд руб. в первом полугодии 2020 года, включая направления B2B и «Доставка в продуктоматы», что на 66,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Во втором квартале продажи достигли показателя 4,68 млрд руб., а рост относительно второго квартала прошлого года составил 101,2%. Отчетный период стал рекордным для онлайн-магазина за всю ее историю.

«Мы гордимся тем, что продолжаем улучшать наши сервисы, расширять возможности и предоставлять покупателям больше времени в их жизни для того, что они любят, а также быть с любимыми людьми. Мы будем и дальше стараться быть лучшим примером ассортимента, качества и обслуживания в российском сегменте онлайн-покупок продуктов питания», — Дэнни Перекальски, генеральный директор Утконос ОНЛАЙН.

Если первый квартал 2020 года онлайн-магазин завершил с результатом 3,37 млрд руб., а пиковым месяцем стал март, когда прирост к прошлому году составил 60%, а продажи достигли 1,39 млрд руб., то во втором квартале отрыв от 2019 года увеличился, а июнь завершился результатом 1,44 млрд руб., что на 102,6% больше прошлогоднего результата.

В компании так же отмечают рост среднего чека, который увеличился во втором квартале 2020 года на 25% относительно аналогичного периода в 2019 году, и составил 7046 руб, при этом, среднее количество позиций в заказе достигло 53.

Ключевым фактором продаж во втором квартале 2020 года стала эпидемиологическая обстановка в стране и введение режима самоизоляции, когда большое число людей предпочли доставку в качестве основного способа покупки продуктов. Помимо этого, в мае онлайн-магазин расширил собственные логистические мощности, увеличил автопарк, а также открыл фулфилмент-центр «Мосрентген», что в совокупности позволило значительно нарастить пропускную способность операций.

Несмотря на повышенный спрос, основной задачей для «Утконос ОНЛАЙН» в отчетном периоде стало выполнение обещаний покупателям, высокий уровень сервиса и качества обслуживания. По этой причине было принято решение не принимать больше заказов, чем компания сможет выполнить, а горизонт доставки сократить до 4 дней. Этот шаг позволил выделить приоритетные интервалы для пожилых людей и покупателей, находящихся в зоне риска, которым ежедневно доставлялись заказы без задержек. Благодаря этим действиям, онлайн-магазин не только сохранил высокую лояльность аудитории, но и завершил второй квартал с показателем NPS 78%, превышающим не только результат прошлого года, но и первого квартала 2020 года.

Одним из важнейших приоритетов для «Утконос ОНЛАЙН» стало обеспечение безопасности как покупателей, так и сотрудников компании. За короткое время были изменены процессы склада и службы доставки: внедрены средства индивидуальной защиты, бесконтактная доставка, тестирование коллег на коронавирусную инфекцию. Все меры безопасности будут продолжать соблюдаться, пока это будет необходимо.