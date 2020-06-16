Утконос ОНЛАЙН внедрил экспресс-доставку и арендовал третий фулфилмент-центр

Онлайн-магазин продуктов Утконос внедрил экспресс-доставку заказов от 3-х часов в дополнение к возможности получения заказов «день в день». Новая услуга стала доступна покупателям на большей территории Москвы внутри МКАД, а также жителям районов, которые входят в зону обслуживания фулфилмент-центра «Мосрентген» в Kaleva Park.

Увеличение скорости доставки стало возможным благодаря новому формату «Утконос МИНИ», который онлайн-магазин запустил в начале мая этого года, а также модернизации собственной TMS-системы «U:везу». Новая система действует в компании чуть более года и позволяет ускорить и автоматизировать эффективное управление ресурсами при маршрутизации, а также в три раза сократить ручные операции.

В середине июля возможность получения заказов через 3 часа после оформления станет доступна на всей территории Москвы внутри МКАД. Для расширения географии экспресс-доставки в начале июня Утконос ОНЛАЙН арендовал склад, на базе которого откроется новый фулфилмент-центр (ФЦ) «Волковский» площадью 6 400 м2. Новый объект станет третьей логистической площадкой онлайн-магазина и позволит увеличить пропускную способность до 20 тысяч заказов в сутки. Консультантом сделки по аренде, как и в случае с «Мосрентгеном», выступила компания Knight Frank.

ФЦ «Волковсковский» вместит до 10 тысяч наименований самых популярных и необходимых товаров. Объект, расположенный в 2,5 км от МКАД, позволит обслуживать северную и восточную части Москвы, а также ближайшее Подмосковье. Система кросс-докинга, используемая на объекте, значительно увеличит одновременное количество машин в погрузочно-разгрузочной зоне, а большая прилегающая территория позволит разместить собственный большой автопарк компании.

Запуск нового фулфилмент-центра и экспресс-доставки являются частью стратегии роста Утконос ОНЛАЙН. В планах компании дальнейшая реализация доставки за 3 часа с других площадок. Кроме того, расширение логистических мощностей позволит довести количество заказов, доставляемых в день оформления, до 50% от всего объема.

«Быстрая доставка несомненно стала отличным дополнением к высокому уровню сервиса Утконос ОНЛАЙН и большим шагом в развитии нашего бизнеса. Новый фулфилмент-центр „Волковский“, дополнивший имеющуюся площадку „Мосрентген“, позволит уже в июле предоставить практически всем нашим покупателям возможность получения заказов через три часа после оформления. В планах и дальше развивать направление быстрой доставки, в том числе в новых городах», — говорит Елена Образцова, директор по операциям Утконос ОНЛАЙН.