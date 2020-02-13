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Утконос ОНЛАЙН внедряет новые эко-инициативы

Утконос ОНЛАЙН объявляет о запуске новой услуги по возврату пакетов, использованных во время доставки. Все собранные пакеты ритейлер передаст компании-партнеру для дальнейшей переработки. Помимо этого, Утконос внедрил комплектацию заказов в более экологичные пакеты, на 20% состоящие из сырья вторичной переработки. Это первый, но уверенный шаг на пути к имплементации эко-упаковки во все бизнес-процессы компании.

Согласно правилам товарного соседства, разные типы продуктов должны быть упакованы в разные пакеты. Таким образом, за один заказ покупатель может получить достаточно большое количество упаковочных материалов. В рамках нового проекта Утконос ОНЛАЙН предлагает своим клиентам сдавать ненужные пакеты, в которых был доставлен заказ, для вторичной переработки. Всю полученную для переработки упаковку сотрудник службы доставки поместит в отдельный контейнер, установленный в автомобиле, что полностью безопасно для доставляемых продуктов. Новая инициатива доступна для клиентов во всех регионах присутствия Утконос ОНЛАЙН, а именно, в Москве и области, Туле, Калуге, Твери и Завидово.

Ожидается, что Утконос ОНЛАЙН полностью перейдет на новые более экологичные пакеты в конце февраля — начале марта. А в течение последующих месяцев компания протестирует проекты с использованием полностью биоразлагаемых пакетов, а также пакетов, состоящих почти на треть из переработанного пластика. Утконос ОНЛАЙН разделяет желание своих покупателей вести более осознанный образ жизни и берет курс на ответственное потребление. Работа над сокращением пластиковой упаковки велась в течение всего 2019 года. Так, за год удалось сократить количество пакетов на один заказ в среднем с 15 до 8 штук.

«Сегодня экологическая составляющая стала важной частью любого бизнеса. Как ответственная компания, мы считаем своим долгом минимизировать влияние на окружающую среду и развиваем ряд эко-инициатив, призванных помочь нам в этом. Уверен, что использование пакетов из вторсырья, которые после доставки снова можно будет отправить на переработку, позволит нам и соответствовать экотрендам, и поможет внести свой небольшой вклад в сохранение природы», — прокомментировал Михаил Морозов, директор по маркетингу и клиентскому сервису Утконос ОНЛАЙН.

Автор: Анна
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