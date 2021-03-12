Утконос ОНЛАЙН выяснил предпочтения покупателей на Масленичной неделе

В этом году начало масленичной недели совпало с весенним праздником 8 Марта, что заметно отразилось на продуктовой корзине покупателей – помимо традиционных продуктов, таких как конфеты, шоколад, подарочные наборы увеличились продажи продуктов для масленичного стола.

Анализ более 120 тыс заказов показал, что за период с 1 по 9 марта сильнее всего вырос спрос среди покупателей на икру лососевых пород (127,6%), а относительно сопоставимого периода прошлого года рост составил 53% – это можно объяснить тем, что 8 Марта в 2020 году совпал с началом Великого Поста. Из “несладких” начинок также традиционно предпочитают сметану (в 30% заказов). Среди сладких добавок к блинам в основном отдают предпочтение меду (рост 28%), сгущенному молоку (рост 17%), а также варенью и джемам.

Кроме того, среди покупателей Утконос ОНЛАЙН заметен спрос на веганские и ЗОЖ-товары к масленице. Так смеси для блинов без глютена выросли на 53%, цельнозерновая мука и мука без глютена на 36%, а веганскую икру заказывали на 46% чаще.

Анализ показал, что в 2021 году особой популярностью пользуются охлажденные блинчики (рост 34%). Относительно сопоставимого периода прошлого года спрос вырос на 70% – это можно связать с тем, что люди старались больше находиться дома и уделяли больше времени готовке. Несмотря на это, большое количество людей предпочитает отмечать Масленицу блинами собственного приготовления, о чем говорит анализ покупок: в традиционный набор вошли молоко пастеризованное, подсолнечное масло и мука.