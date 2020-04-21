Утконос ОНЛАЙН запустил быструю доставку готовых продуктовых наборов

Лидер российского рынка e-grocery Утконос ОНЛАЙН начал осуществлять доставку готовых наборов продуктов и товаров первой необходимости «Утконос BOX». Наполнение коробок состоит из самых востребованных и популярных товаров в ассортименте онлайн-магазина. На данном этапе Утконос предлагает для заказа три вида готовых наборов: свежие продукты, бакалея и товары для ухода за домом.

Главная особенность новинки заключается в том, что в условиях повышенного спроса, когда заказы принимаются, в среднем, на 4 дня вперед, получить коробку можно уже на следующий день после оформления заказа. Это стало возможным благодаря отдельной цепи обработки заказов, а также разработке нового логистического процесса. Доставка наборов «Утконос BOX» осуществляется отдельными автомобилями по специально выстроенному для них маршруту.

Утконос ОНЛАЙН внедрил новую услугу в качестве одной из мер по сокращению горизонта доставки в условиях всеобщей самоизоляции. Комплектация SKU в коробки происходит заранее, благодаря чему процесс сборки заказов сокращается. При этом, доставка готовых наборов осуществляется абсолютно бесплатно, а их стоимость фиксирована и составляет 3000 руб. Сейчас заказать коробки «Утконос BOX» возможно только на десктопной версии онлайн-магазина utkonos.ru, но в ближайшее время покупатели смогут оформить заказ наборов как на мобильной версии сайта, так и в мобильном приложении для iOS и Android.