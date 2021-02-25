Утконос ОНЛАЙН запустил доставку от двух часов в Санкт-Петербурге

Онлайн-магазин продуктов «Утконос» запустил быструю доставку от двух часов с мульти температурного фулфилмент-центра «Кубинка» в Санкт-Петербурге внутри КАД, а также расширил зону обслуживания на некоторые города Ленинградской области.

Быстрая доставка запущена на внутренней платформе TMS, которая масштабируется на любой регион и гибка в настройках.

Утконос ОНЛАЙН вышел на рынок Санкт-Петербурга в середине октября 2020 года с доставкой заказов от трех часов с момента оформления.

Покупателям Санкт-Петербурга доступен ассортимент из более чем 30 500 позиций, включая категорию FRESH и UltraFresh. В дальнейшем он будет расширен до 50 000 товарных наименований за счет категории Non-Food.

В среднем онлайн-корзина петербуржца состоит из 17 различных наименований товаров. Наиболее частые — это свежие овощи и фрукты, молочные продукты (сметана, сыры, молоко, сливочное масло, йогурты), куриное мясо и яйца. Лидерами продаж являются йогурты, минеральная вода, сыры полутвердые, глазированные сырки, охлажденное мясо курицы, картофель и яблоки. Средний чек заказа составляет 2 600 рублей и содержит 25 базовых единиц товара.

На ФЦ «Кубинка» задействовано 400 сотрудников и 55 автомобилей службы доставки с поддержкой температурных режимов.

Лидерами по количеству доставленных заказов стали Калининский, Выборгский и Приморский районы.