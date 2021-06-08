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Утконос ОНЛАЙН запустил продажи бытовой техники и электроники

Утконос ОНЛАЙН добавил на свою онлайн-витрину бытовую технику и электронику брендов Redmond, Xiaomi, Panasonic, Philips, Delonghi, Braun, Tefal и Moulinex в рамках стратегии расширения ассортимента до 150 тыс. уникальных товаров. Ранее товары данной категории не были представлены в онлайн-магазине. Сегодня на онлайн-витрине магазина представлено более 400 SKU электроники и бытовой техники, а до конца года предложение будет расширено до 4300 наименований, при этом доля категории составит 7% от всего направления Non-Food Утконос ОНЛАЙН.

По первым результатам мая средний чек, включающий товары данной категории, вырос на 72%. Самыми популярными позициями среди покупателей стали насадки для электрических щеток, кухонные весы, чайники и миксеры.

«Мы продолжаем расширять ассортимент на онлайн-витрине, в том числе не продуктовых комплементарных категорий. Одна из основных целей компании — стать местом, где покупатель сможет заказать все необходимое на каждый день и даже больше. У категории „Мелкая бытовая техника“ отличный потенциал — ее ежемесячный рост в денежном выражении составляет 30%, и мы продолжаем наращивать предложение до ассортимента уровня специализированных магазинов», — добавил Михаил Толоконников, коммерческий директор Утконос ОНЛАЙН.

Автор: Анна
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