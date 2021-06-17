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Утконос ОНЛАЙН запустил продажи товаров для сада и огорода

Утконос ОНЛАЙН добавил на свою витрину новую категорию «Товары для дачи, сада и огорода» в рамках стратегии увеличения предложения до 150 тыс. наименований. До конца июня покупателям станет доступен ассортимент из 1,5 тыс. различных товаров для дачи, сада и огорода, а к концу года предложение расширится до 2 тыс. наименований.

На сегодняшний день наиболее популярными позициями среди покупателей являются грунты и удобрения с долей в товарообороте всей категории 47,5%, а также семена и луковицы с долей 37%. Спрос на данную категорию носит сезонный характер: по прогнозам Утконос ОНЛАЙН в ближайшее время товары для защиты растений вырастут на 100%, а устройства для полива на 60%.

Новая категория «Товары для дачи, сада и огорода» присутствует на всех фулфилмент-центрах компании и также доступна для заказа от двух часов.

На сегодняшний день на онлайн-витрине магазина представлено 62 тыс. уникальных товаров, из них 28 тыс. приходится на категорию Non-Food. До конца года компания планирует довести ассортимент непродовольственной категории до 68 тыс. товаров.

Автор: Анна
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