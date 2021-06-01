Утконос ОНЛАЙН запустил собственную торговую марку чая и кофе

Онлайн-магазин Утконос объявляет о запуске собственной торговой марки (СТМ) чая и кофе Terracafe, в которую войдут товары из средней высокой ценовой категории. На первом этапе покупателям стал доступен ассортимент из 18 сортов отборного чая.

Утконос ОНЛАЙН запустил новую линейку в рамках стратегии развития собственных торговых марок. На старте партнером проекта стала чайно-кофейная фабрика TEACO, которая уже сотрудничает с крупнейшими федеральными торговыми сетями, а также ресторанами группы Аркадия Новикова, Ginza Project и другими. С 2008 года компания является одним из главных поставщиков премиального чая, который она производит на собственной фабрике, сертифицированной по международному стандарту ISO 22000.

Партнером по запуску кофейного ассортимента станет московская компания со своим обжарочным производством Rockets Coffee – члены ее команды не раз становились победителями и призерами престижных международных чемпионатов. Сегодня Rockets поставляет кофе для таких проектов, как Кухня на районе, АндерСон, REMY KITCHEN BAKERY, GENTLE и многих других.

С началом пандемии многие перевели жизнь в формат «из дома». Согласно исследованию NielsenIQ[1] 37% людей стали чаще работать из дома, а 47% стали предпочитать чай и кофе домашнего приготовления покупному. Спрос на эти продукты стал трендом, который показывает положительную динамику: так за первые 4 месяца 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. в Утконосе прирост продаж всей категории «Чай, кофе, какао» в натуральном выражении (в штуках) составил 12%, выручка увеличилась также на 12%. При этом наибольший рост показала подкатегория «Цикорий» – она выросла на 29% в штуках и на 32% в выручке, а чай, кофе, горячий шоколад и какао показали синхронный рост по 11% в натуральном выражении. Увеличившийся спрос повлиял и на продуктовое предложение: за обозначенный период Утконос ОНЛАЙН нарастили общий ассортимент категории на 31%, из неё: цикорий – на 73%, горячий шоколад, какао и прочие горячие напитки – на 56%, кофе на 31% и чай на 29%.

Сегодня основную долю СТМ занимают товары не первой цены, а среднего сегмента. СТМ в высоком ценовом сегменте – относительно новая ниша на рынке, которую Утконос ОНЛАЙН считает перспективной для развития. Для запуска были выбраны 18 базовых сортов всех разновидностей чая из Шри-Ланки, Китая, Индии, ЮАР и России. В планах расширение ассортимента до 77 позиций, из которых 50 SKU придется на чай, а 20 SKU на кофе в зернах, в капсулах и молотый. Кроме того, линейка дополнится аксессуарами для заваривания и хранения: фильтр-пакетами и емкостями, а также подарочным ассортиментом и дегустационными наборами, в которые войдет мёд СТМ PCHELOVE.