Утконос ОНЛАЙН запустил уникальный сервис «Гарантия 100%»

Онлайн-магазин продуктов «Утконос» запустил уникальный для российского рынка e-grocery сервис «Гарантия 100%: свежее, вовремя и полностью». Данная услуга стала доступна для покупателей во всех регионах присутствия компании, включая доставку в продуктоматы.

В рамках сервиса Утконос ОНЛАЙН гарантирует начисление U-бонусов на счет покупателя по программе cashback «Утконос Club» в качестве компенсации в случае несвоевременной доставки, неполноты заказа, а также, если товар оказался несоответствующего качества:

Компенсация U-бонусами 100% стоимости недоставленных товаров;

Начисление 200 U-бонусов, если курьер опоздает на одну минуту и более;

Возврат U-бонусами полной стоимости товара, срок годности которого на момент доставки менее 50% от общего срока.

Запуск сервиса «Гарантия 100%» будет поддерживаться масштабной рекламной кампанией на ТВ.

Утконос ОНЛАЙН постоянно улучшает бизнес-процессы, чтобы предоставлять покупателям высокий уровень обслуживания. По итогу 2020 года компания повысила индекс потребительской лояльности (Net Promoter Score) более чем на 17 п.п. до среднего значения за год 76,6%, а в 4 квартале до уровня 81%. Кроме того, магазин предъявляет высокие и четкие требования к стандартам качества товаров, особенно к категории FRESH. Так выборка овощей и фруктов осуществляется вручную и составляет почти 100%, а хранение на собственных фулфилмент-центрах обеспечивает дополнительный контроль на входе. При этом достигается высокий процент комплектации заказов, 99,4% — это самый высокий показатель на российском рынке e-grocery. Хранение продуктов на полностью контролируемых площадках позволяет Утконосу гарантировать, что к покупателю приедут только свежие и качественные продукты, а внутренний TMS обеспечивает доставку строго в выбранный интервал. В 2020 году 97% заказов было доставлено точно в срок, в январе этого года показатель достиг 97,7%.

«За прошедший год мы значительно повысили сервис обслуживания, чем очень гордимся. Мы гарантируем компенсацию за каждую задержку или за каждый продукт, который не был доставлен, и будем продолжать делать все возможное, чтобы такие случаи не появлялись. Утконос — первый в сфере доставки продуктов, который может гарантировать и предлагать это! Если компания не выполнит свое обещание, то мы заплатим вам», — прокомментировал Дэнни Перекальски, генеральный директор Утконос ОНЛАЙН.