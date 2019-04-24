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Утконос открывает собственную пекарню

Лидер онлайн-рынка продуктов питания Утконос объявляет о старте производства хлеба и выпечки в собственной пекарне, расположенной на новом складском комплексе компании в Солнечногорском районе Московской области. Ранее ритейлер осуществлял продажу хлебобулочных изделий только от сторонних производителей. Утконос является первым онлайн-гипермаркетом в Москве без собственной розницы, запустившим ассортимент свежей выпечки.

На начальном этапе работы пекарни ассортимент будет состоять из 11 наименований изделий, а до конца года планируется увеличение до 30 единиц. Отмечается, что современное оборудование цеха позволяет производить до 3200 единиц продукции в сутки. Вся продукция будет продаваться под общим названием «Наша пекарня», для которого производитель разработал фирменный стиль и дизайн упаковки.

По оценкам ритейлера, новая категория будет крайне востребована покупателями, а пенетрация в чек составит около 20%. В первую очередь, Утконос делает ставку на базовый ассортимент хлеба и сладкой выпечки, которая позволит усилить предложение гипермаркета. «Наша пекарня» является продолжением стратегии развития собственных торговых марок Утконоса.

«Мы считаем запуск „Нашей пекарни“ действительно важной вехой для компании. Теперь Утконос может предложить покупателям продукцию собственного производства, которая ранее была недоступна при заказе продуктов в силу разных причин — от специфики процессов доставки до коммерческой эффективности ассортимента. Производство свежего хлеба и выпечки позволит нам расширить ассортимент, а также повысить его конкурентоспособность», — отметила коммерческий директор онлайн-гипермаркета «Утконос», Марина Ольхина.

Автор: Анна
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