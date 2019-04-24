Утконос открывает собственную пекарню

Лидер онлайн-рынка продуктов питания Утконос объявляет о старте производства хлеба и выпечки в собственной пекарне, расположенной на новом складском комплексе компании в Солнечногорском районе Московской области. Ранее ритейлер осуществлял продажу хлебобулочных изделий только от сторонних производителей. Утконос является первым онлайн-гипермаркетом в Москве без собственной розницы, запустившим ассортимент свежей выпечки.

На начальном этапе работы пекарни ассортимент будет состоять из 11 наименований изделий, а до конца года планируется увеличение до 30 единиц. Отмечается, что современное оборудование цеха позволяет производить до 3200 единиц продукции в сутки. Вся продукция будет продаваться под общим названием «Наша пекарня», для которого производитель разработал фирменный стиль и дизайн упаковки.

По оценкам ритейлера, новая категория будет крайне востребована покупателями, а пенетрация в чек составит около 20%. В первую очередь, Утконос делает ставку на базовый ассортимент хлеба и сладкой выпечки, которая позволит усилить предложение гипермаркета. «Наша пекарня» является продолжением стратегии развития собственных торговых марок Утконоса.