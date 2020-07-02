«Утконос» потерял лидерство в рейтинге онлайн-доставки еды

Онлайн-ритейлер «Утконос», который до апреля 2020 года был многолетним лидером в секторе онлайн-доставки еды, в мае сместился на третье место, сообщает Forbes со ссылкой на подсчеты аналитической компании Infoline.

Первую позицию «Утконос» уступил сервисам X5 Retail Group (Perekrestok.ru, «Перекресток.Быстро», «Доставка.Пятерочка») в апреле. В мае еще на одну позицию его сместил «Сбермаркет» (СП Сбербанка и Mail.ru Group).

Оборот сервисов X5 Retail Group (Perekrestok.ru, «Доставка.Пятерочка» и «Перекресток.Быстро») в мае составил 2,37 млрд руб., «СберМаркет» — 2,028 млрд руб., «Утконос» −1,9 млрд руб. Количество выполненных «СберМаркетом» заказов в апреле — 328 тыс., в мае — 505 тыс. «Утконос» в мае доставил 295 тыс. заказов против 243 тыс. в 2019 году.

«Классическому онлайн-ритейлеру „Утконосу“ с собственными складами и доставкой сложно расти теми же темпами, что „СберМаркету“, который работает как сервисная компания, доставляя продукты из сетевых магазинов. Кроме того, „СберМаркет“ с самого начала сделал ставку на развитие в регионах, чего „Утконос“ не сделал за все 20 лет существования на рынеке. Конкуренция в сегменте особенно обострилась в период пандемии, рынок стремительно растет и развивается. Для сравнения, в 2019 году объем российского сегмента e-grocery составил 45 млрд руб., а в 2020 он может вырасти почти в три раза — 135 млрд руб». Иван Федяков, гендиректор агентства Infoline

В топ-5 рынка e-grocery по итогам мая вошли также Ozon и «ВкусВилл». Оборот Ozon 1,6 млрд рублей учитывает только категорию продуктов питания. Его продажи FMCG-категории (все товары повседневного спроса) в мае составили 4,2 млрд рублей, отмечают эксперты Infoline. По такому же принципу рассчитывался оборот Wildberries — за май компания заработала почти 1 млрд рублей, на 30% больше, чем за апрель. Оборот «Яндекс.Лавка» аналитики оценили в 1,2 млрд рублей, объем заказов сервиса iGooods (с учетом стоимости доставки) — в 1,1 млрд рублей.

Новым участником списка стал «ВкусВилл»: пятое место в списке ему обеспечил двукратный рост выручки до 1,25 млрд рублей в мае против 0,54 млрд рублей в апреле. Число онлайн-заказов ретейлера за месяц выросло в три раза, до 604 000. Компания начала развивать онлайн-доставку через партнеров достаточно давно, а в декабре 2019-го запустила собственный сервис. К моменту пандемии ретейлер уже успел его протестировать. Ситуация с вирусом дала импульс к ускоренному развитию, говорит Федяков. «Есть два важных фактора развития доставки „Вкусвилл“: высокая лояльность покупателей, которые выступают адептами бренда, а также ставка на здоровое питание. Кризис усилил тренд на ЗОЖ, и в период обострения эпидемиологической ситуации люди стали внимательнее относиться к здоровью», — объясняет он.