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Утконос расширяет доставку день в день по всей Москве и выходит в Тулу

Лидер онлайн-рынка продуктов питания Утконос расширяет зону действия сервиса быстрой доставки, которая теперь доступна на территории всей Москвы в пределах МКАД. Получить свои покупки жители столицы смогут в день оформления заказа с 19:00 до 23:00, а заказы, оформленные до 01:00, покупателям доставят уже утром.

Кроме того, ритейлер объявил, что оформлять заказы в онлайн-гипермаркете теперь могут и жители Тулы. Таким образом, доставка из Утконоса за пределами Московского большого кольца доступна уже в четырех населенных пунктах включая Калугу, Тверь и Завидово.

Представители компании сообщают о дальнейших планах по сокращению временного промежутка между оформлением и получением заказов до 4-х часов, а также рассматривают возможности выхода в новые города за пределами Московской области.

«В Утконосе нам важно соответствовать запросам клиентов, а в настоящее время скорость получения заказов является одним из ключевых факторов при выборе нашего онлайн-гипермаркета. В стратегии развития компании заложено дальнейшее совершенствование логистических возможностей, включая сервис быстрой доставки и расширение географии присутствия. Тула относится к числу наиболее экономически развитых городов центра России с высокой покупательной способностью и выгодным географическим положением. Мы рады предложить жителям региона высокотехнологичную услугу по доставке широкого ассортимента качественных продуктов, которая позволит получить позитивный покупательский опыт и сэкономить время», — прокомментировала Елена Образцова, директор по операциям онлайн-гипермаркета «Утконос».

Автор: Анна
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