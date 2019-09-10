Утконос расширяет доставку день в день по всей Москве и выходит в Тулу

Лидер онлайн-рынка продуктов питания Утконос расширяет зону действия сервиса быстрой доставки, которая теперь доступна на территории всей Москвы в пределах МКАД. Получить свои покупки жители столицы смогут в день оформления заказа с 19:00 до 23:00, а заказы, оформленные до 01:00, покупателям доставят уже утром.

Кроме того, ритейлер объявил, что оформлять заказы в онлайн-гипермаркете теперь могут и жители Тулы. Таким образом, доставка из Утконоса за пределами Московского большого кольца доступна уже в четырех населенных пунктах включая Калугу, Тверь и Завидово.

Представители компании сообщают о дальнейших планах по сокращению временного промежутка между оформлением и получением заказов до 4-х часов, а также рассматривают возможности выхода в новые города за пределами Московской области.