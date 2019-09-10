Утконос расширяет доставку день в день по всей Москве и выходит в Тулу
Лидер онлайн-рынка продуктов питания Утконос расширяет зону действия сервиса быстрой доставки, которая теперь доступна на территории всей Москвы в пределах МКАД. Получить свои покупки жители столицы смогут в день оформления заказа с 19:00 до 23:00, а заказы, оформленные до 01:00, покупателям доставят уже утром.
Кроме того, ритейлер объявил, что оформлять заказы в онлайн-гипермаркете теперь могут и жители Тулы. Таким образом, доставка из Утконоса за пределами Московского большого кольца доступна уже в четырех населенных пунктах включая Калугу, Тверь и Завидово.
Представители компании сообщают о дальнейших планах по сокращению временного промежутка между оформлением и получением заказов до 4-х часов, а также рассматривают возможности выхода в новые города за пределами Московской области.
«В Утконосе нам важно соответствовать запросам клиентов, а в настоящее время скорость получения заказов является одним из ключевых факторов при выборе нашего онлайн-гипермаркета. В стратегии развития компании заложено дальнейшее совершенствование логистических возможностей, включая сервис быстрой доставки и расширение географии присутствия. Тула относится к числу наиболее экономически развитых городов центра России с высокой покупательной способностью и выгодным географическим положением. Мы рады предложить жителям региона высокотехнологичную услугу по доставке широкого ассортимента качественных продуктов, которая позволит получить позитивный покупательский опыт и сэкономить время», — прокомментировала Елена Образцова, директор по операциям онлайн-гипермаркета «Утконос».