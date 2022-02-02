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«Утконос» стал частью семьи «Ленты»

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Торговая сеть «Лента» объявляет о завершении сделки по покупке онлайн-ритейлера «Утконос». Цена покупки на момент закрытия составила 20 млрд руб.

Приобретение «Утконоса» позволит «Ленте» значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке и более эффективно конкурировать в этом сегменте в Москве, особенно в ценовых категориях «выше среднего» и «премиум». В результате приобретения доля «Ленты» на онлайн-рынке Москвы составит приблизительно 11%.

Ожидается, что интеграция «Утконоса» будет проходить поэтапно с фокусом на совершенствовании операционных процессов и росте стоимости Компании в долгосрочной перспективе. В настоящее время руководство «Ленты» разрабатывает план последовательного объединения «Ленты Онлайн» и «Утконоса» в единый бизнес с двумя брендами, каждый из которых будет охватывать собственный рыночный сегмент и определенные покупательские миссии.

«Утконос» является первопроходцем сегмента e-grocery в России и обладает уникальным опытом управления дарксторами, а также имеет базу лояльных покупателей и широчайший ассортимент продуктов среди онлайн и офлайн продуктовых ритейлеров в России.

Совместно с командами «Ленты Онлайн» и «Утконоса» мы в настоящее время разрабатываем новую стратегию объединенного бизнеса, которая сосредоточится на сохранении и улучшении качества обслуживания, обеспечении синергетического эффекта и укрепления положения «Ленты» на рынке e-grocery в России».

Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин

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Компании и сервисы: Лента
Автор: Elvira
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