«Утконос» ускоряется
Онлайн-гипермаркет «Утконос» расширяет зону доставки в день оформления заказа. Теперь возможность заказать и получить продукты в тот же день будет у жителей Южного и Юго-Восточного округа, а в ближайшее время доставка заработает и на оставшейся части Москвы в пределах МКАД.
Услуга быстрой доставки давно доступна в Северных и Западных округах Москвы при заказе до 14:00, а в Южных — до 12:00. Стоит отметить, что получать заказы можно уже вечером с 19:00 и до 0:00. В планах компании масштабировать сервис быстрой доставки за пределы МКАД и сократить временной промежуток между оформлением и получением заказов до 4-х часов.
«Современный ритм жизни перестраивает модели поведения покупателей и формирует новые потребительские привычки. Утконос стремится соответствовать запросам клиентов во всём — одним из таких запросов является скорость. Она важна не только в работе витрин, выборе товара, но и в получении заказов. Мы будем развивать направление быстрой доставки и дальше. В ближайшие 2-3 года мы прогнозируем рост популярности такого рода услуги, которая составит более 50% от всех заказов на рынке e-grocery», — отмечает Елена Образцова, директор по операциям онлайн-гипермаркета «Утконос».