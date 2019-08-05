«Утконос» ускоряется

Онлайн-гипермаркет «Утконос» расширяет зону доставки в день оформления заказа. Теперь возможность заказать и получить продукты в тот же день будет у жителей Южного и Юго-Восточного округа, а в ближайшее время доставка заработает и на оставшейся части Москвы в пределах МКАД.

Услуга быстрой доставки давно доступна в Северных и Западных округах Москвы при заказе до 14:00, а в Южных — до 12:00. Стоит отметить, что получать заказы можно уже вечером с 19:00 и до 0:00. В планах компании масштабировать сервис быстрой доставки за пределы МКАД и сократить временной промежуток между оформлением и получением заказов до 4-х часов.