«Утконос» замедлил рост выручки и снова стал убыточным
По итогам 2017 года онлайн-ритейлер «Утконос» замедлил рост выручки и снова стал убыточным, сообщает Finmarket.ru со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».
Выручка ООО «Новый импульс-50» (операционная структура ритейлера) в прошлом году выросла на 23,5% — до 8,299 млрд рублей (в 2016 году рост составлял 27%).
Валовая прибыль увеличилась на 36,4% — до 1,2 млрд рублей. Убыток от продаж вырос до 933,1 млн рублей с 763,06 млн рублей годом ранее. Чистый убыток составил 752,03 млн рублей по сравнению с прибылью в размере 343,16 млн рублей по итогам 2016 года.
«Мы сейчас „Утконос“ очень сильно перестраиваем, по большому счету, занимаемся перезапуском бизнеса, по практически каждой из функций», — говорил в апреле гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин. По его словам, обновленная платформа «Утконоса» будет больше похожа на классический гипермаркет — «с магазинами, которые находятся внутри, в прикассовой зоне».