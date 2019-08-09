Утконос запускает доставку продуктов в Твери
Лидер рынка e-grocery Утконос с сегодняшнего дня расширяет зону доставки. Теперь сделать и получить свой заказ смогут жители Твери и Завидово, расположенного на том же транспортном пути.
До этого онлайн-гипермаркет осуществлял доставку на всю территорию Москвы и Московской области до Московского большого кольца.
«Региональная экспансия — логичный шаг в развитии компании. Эффективность клиентской логистики, достаточная плотность населения и потенциально высокий уровень спроса — ключевые критерии выбора направления доставки. Тверь — большой город со сложившейся культурой онлайн-покупок в территориальной близости от нашего складского комплекса. Мы уверены, что жители Твери и Завидово высоко оценят удобный сервис и качество доставки продуктов из Утконоса. В дальнейшем мы планируем выход и в другие города за пределами Московской области», — прокомментировала Елена Образцова, директор по операциям онлайн-гипермаркета «Утконос».