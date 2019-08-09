Утконос запускает доставку продуктов в Твери

Лидер рынка e-grocery Утконос с сегодняшнего дня расширяет зону доставки. Теперь сделать и получить свой заказ смогут жители Твери и Завидово, расположенного на том же транспортном пути.

До этого онлайн-гипермаркет осуществлял доставку на всю территорию Москвы и Московской области до Московского большого кольца.