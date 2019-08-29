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Утконос запускает продажу кондитерских изделий кафе «АндерСон»

Крупнейший в России онлайн-гипермаркет «Утконос» объявляет о начале сотрудничества с сетью семейных кафе и кондитерских «АндерСон». В рамках партнерства на витрине онлайн-гипермаркета покупатели смогут приобрести кондитерские изделия «АндерСона».

Партнерство позволит Утконосу расширить свое предложение кондитерских изделий и предложить покупателям онлайн-гипермаркета нишевый ассортимент, который уже знает и любит аудитория.

«Мы постоянно рассматриваем возможности для усиления предложения для покупателей. На данном этапе мы не ожидаем объёмов продаж, сопоставимых с лидерами наших категорий, но высоко оцениваем потенциал данного партнерства. Сейчас для заказа доступно пятнадцать позиций тортов и пирожных „АндерСон“, и мы планируем постепенное расширение ассортимента перечня товаров в ближайшее время», — отметила Марина Ольхина, коммерческий директор онлайн-гипермаркета «Утконос».

«Уже десять лет наша сеть — лидер в сегменте семейных кафе и лучших праздников. Место, куда приходят все вместе, где хорошо и взрослым, и детям. Тысячи наших гостей знают, что „АндерСон“ — это вкусные свежие десерты ручной работы без консервантов, добавок и химии. Все, что приготовлено у нас на Фабрике, можно даже самым маленьким детям, потому что это безопасно и натурально. Теперь десерты неизменного качества под брендом „АндерСон“ можно купить с доставкой в онлайн-гипермаркете „Утконос“. Вскоре мы планируем расширять ассортимент — это будут новые продукты, разработанные специально для розницы», — прокомментировала директор фабрики «АндерСон» Екатерина Миллер.

Автор: Анна
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