«Утконос» запускает собственную торговую марку «SUPER»

Онлайн-гипермаркет «Утконос» запускает в продажу товары собственной торговой марки «SUPER». Первым товаром марки станет природная артезианская питьевая вода высшей категории.

Первая собственная торговая марка «SUPER» представит покупателям онлайн-гипермаркета широкий ассортимент товаров повседневного спроса высокого качества по доступной цене в различных категориях: продукты питания, товары для дома и личной гигиены. В 2019 году в продаже появится более 300 товаров собственных торговых марок от «Утконоса».

В ноябре прошлого года компания провела ребрендинг, который стал первым шагом в репозиционировании бренда «Утконос». Первая собственная торговая марка «SUPER» станет продолжением ребрендинга.