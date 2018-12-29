«Утконос» запускает собственную торговую марку «SUPER»
Онлайн-гипермаркет «Утконос» запускает в продажу товары собственной торговой марки «SUPER». Первым товаром марки станет природная артезианская питьевая вода высшей категории.
Первая собственная торговая марка «SUPER» представит покупателям онлайн-гипермаркета широкий ассортимент товаров повседневного спроса высокого качества по доступной цене в различных категориях: продукты питания, товары для дома и личной гигиены. В 2019 году в продаже появится более 300 товаров собственных торговых марок от «Утконоса».
В ноябре прошлого года компания провела ребрендинг, который стал первым шагом в репозиционировании бренда «Утконос». Первая собственная торговая марка «SUPER» станет продолжением ребрендинга.
«ТМ „SUPER“ создана для современных семей, которым важно доверять качеству товаров, которые окружают их каждый день, но при этом не переплачивая за бренд. К качеству товаров ТМ „SUPER“ предъявляются самые высокие требования, а привлекательность цены для покупателя достигается за счет прямых контрактов и отсутствия затрат производителей на рекламу. В перспективе 3-х лет мы планируем достичь доли товаров СТМ 10% от общего товарооборота», — отмечает коммерческий директор онлайн-гипермаркета «Утконос» Марина Ольхина.