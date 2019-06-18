Утконос запускает U:Везу - новую систему управления доставкой

Онлайн-гипермаркет «Утконос» разработал собственную систему управления транспортной логистикой U:Везу, в которой учтен многолетний опыт операционных изменений компании, а акцент сделан на улучшении клиентского опыта и создании ценности для клиентов.

Суточная неравномерность спроса, длительный процесс маршрутизации с большой долей ручных корректировок, плохо адаптируемая к изменениям бизнес-модели система управления ресурсами доставки — вот только некоторые проблемы, которые компания стремилась решить, чтобы повысить ценность своих услуг для клиента. Новая система управления транспортом позволяет решать указанные проблемы как одну комплексную многофакторную задачу. Так, U:Везу дает возможность оценить загруженность интервалов по маршрутам и, как следствие, принимать только то количество заказов, которые может доставить наличный транспорт. Кроме того, система помогает увеличить плотность рейсов за счет перехода от статистического среднего ресурса к оценке вместимости каждого конкретного транспортного средства, а также учитывать в оценке загруженности логистические параметры — расположение, вес, объем — каждого заказа с учетом регулярно планируемых нефинальных маршрутов. Еще одна задача, которую решает U:Везу, — управление неравномерностью спроса посредством изменения цены доставки.

«В настоящее время Утконос находится в эпицентре технологической и продуктовой трансформации, и новый IT-продукт для транспорта полностью соответствует современным логистическим стандартам. U:Везу спроектирована с учетом высокой нагрузки в случае тиражирования и масштабирования бизнеса, а также архитектурно поддерживает значительные изменения бизнес-процессов. По результатам пилотного периода эксплуатации новой системы управления транспортом количество заказов на борт было в среднем на 10% больше, чем в статистически схожих кластерах, обслуживаемых старой системой. Мы видим, что U:Везу успешно работает в условиях неравномерного спроса и распределенного ресурса транспорта. Компания планирует настроить и перейти на новую систему до конца лета, тем самым значительно улучшить качества сервиса по доставке заказов», — прокомментировал Михаил Клименко, руководитель платформы IT продуктов для управления транспортной логистикой Департамента информационных технологий.

Система управления транспортом Утконоса U:Везу представляет собой набор связанных функциональных сервисов. В состав решения включен сервис распределения заказов от Яндекс, использование которого позволило сократить время на маршрутизацию в 3 раза, а также получать стабильное, предсказуемое качество решений при изменении широкого выбора настроек без последующих ручных корректировок маршрутов. Григорий Поваров, руководитель B2B-направления гео-сервисов компании «Яндекс»: «В Яндекс.Маршрутизации мы хотим сделать рынок доставки более эффективным и прозрачным, как для компаний, так и для их клиентов. При помощи технологий мы помогаем строить эффективные и выполнимые маршруты, а также даем возможность бизнесу применять новые операционные схемы — в том числе предлагать клиентам гибкие условия доставки в зависимости от их потребностей. Сотрудничество с онлайн-гипермаркетом „Утконос“ позволило нам сформулировать основные требования клиентов к доставке в электронной коммерции и построить дальнейшую стратегию развития сервисов с их учетом».

U:Везу поможет справиться со сложными вызовами, которые встают перед современной логистикой. Комплексное решение позволяет дать клиентам Утконоса возможность получать товар в удобное время, сделать доставку бесплатной за счет сокращения операционных затрат, удовлетворить больший спрос ограниченным ресурсом и гарантировать своевременность доставки на этапе приема заказов.