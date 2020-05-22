Утконос запустил доставку в багажник автомобиля

Онлайн-магазин продуктов Утконос запустил новый сервис — доставку заказов прямо в багажник автомобиля покупателя. Партнером по запуску проекта стала компания Shell, на некоторых АЗС которой можно будет получить заказанные продукты.

Новый формат выбран не случайно: ожидается, что услуга будет особенно востребована среди автомобилистов, которые хотят сэкономить время по пути домой или на дачу, что особенно актуально в летний сезон. Сейчас воспользоваться сервисом доставки в багажник можно на четырех АЗС в юго-восточной части Москвы, однако онлайн-магазин планирует расширять географию и формат точек выдачи. Ожидается, что в дальнейшем покупатели Утконос ОНЛАЙН смогут получать свои заказы «по пути» на площадках рядом с торговыми центрами, транспортными развязками и другими оживленными местами.

На первом этапе получить доставку в багажник автомобиля можно будет на следующий день после оформления заказа в удобное время с 17 до 23 часов. Важно отметить, что курьер будет находиться на месте выдачи на протяжении всего указанного при заказе интервала, а также аккуратно уложит покупки в автомобиль. Минимальная сумма такого заказа составит 1 000 рублей, а для сокращения количества контактов оплатить покупку можно только онлайн.