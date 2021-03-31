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Утконос запустил собственную торговую марку готовой еды

Онлайн-магазин «Утконос» в рамках стратегии развития собственных торговых марок запустил линейку готовой еды «#ПОЙДУПОЕМ». Партнером проекта стала производственная компания «Славянская трапеза», среди клиентов которой крупнейшие федеральные торговые сети, а также розничная сеть супермаркетов «ВкусВилл».

На момент запуска покупателям доступен ассортимент из 30 наименований супов, вторых блюд и блинчиков. За первый месяц продажи #ПОЙДУПОЕМ достигли 11% в категории готовой кулинарии, в планах компании увеличить этот показатель до 25% и расширить ассортимент до 100 позиций категории готовой кулинарии.

Готовые блюда «#ПОЙДУПОЕМ» чаще всего заказывают, выбирая доставку за 2 часа, кроме того, продукцию можно получить в пунктах самовывоза — собственных продуктоматах. Средний чек обеда «#ПОЙДУПОЕМ», который включает суп и второе блюдо, составляет 290 рублей.

«Спрос на готовую еду давно стал трендом и каждый год показывает положительную динамику. Рост категории „Готовых блюд“ в 2021 году относительно аналогичного периода 2020 года составил 60%. Учитывая потребности покупателей было принято решение о введении в ассортимент линейки готовой еды под собственной торговой маркой, тем самым гарантируя покупателям качество и свежесть, к которому они привыкли. В результате „слепых“ дегустаций и подготовительных работ партнером Утконос ОНЛАЙН стала компания „Славянская трапеза“ — фабрика-кухня, соответствующая международным требованиям менеджмента качества и пищевой безопасности. Компания обладает большим опытом и экспертизой в производстве готовых блюд, обеспечивая выпуск более 25 тонн готовой кулинарии в день», — прокомментировал Михаил Толоконников, коммерческий директор Утконос ОНЛАЙН.

Утконос ОНЛАЙН развивает собственные торговые марки с 2019 года. На сегодняшний день в портфеле онлайн-магазина 5 собственных торговых марок: кросс-категорийная марка «SUPER», коллекция меда «PCHELOVE», свежая выпечка и хлеб из собственной пекарни «Наша Пекарня», ягоды и фрукты «FRUIT&GOOD» и линейка готовой еды «#ПОЙДУПОЕМ». 40% покупателей предпочитают продукцию собственных марок, которые встречаются в каждом 4-ом заказе. Совокупный ассортимент насчитывает 250 товаров, до конца года ассортимент СТМ будет расширен до 700 наименований.

Автор: Анна
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