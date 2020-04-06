Утверждён список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые правительство считает сильнее всего пострадавшими от распространения коронавируса COVID-19. В список вошло девять сфер, в том числе общепит, гостиничный бизнес, авиаперевозки, сферы культуры и спорта, бытовые услуги.

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки.

Культура, организация досуга и развлечений.

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Гостиничный бизнес.

Общественное питание.

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений.

Организация конференций и выставок.

Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Постановление правительства России утверждено 3 апреля 2020 года. Перечень отраслей ещё будет расширяться, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова. В список, в частности, планируется включить непродовольственную розницу, уточнил чиновник.

Участники отраслей из списка смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам без начисления штрафов и пеней. В отношении этих компаний будет действовать мораторий на банкротство.