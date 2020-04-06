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Утверждён список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые правительство считает сильнее всего пострадавшими от распространения коронавируса COVID-19. В список вошло девять сфер, в том числе общепит, гостиничный бизнес, авиаперевозки, сферы культуры и спорта, бытовые услуги.

  • Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки.
  • Культура, организация досуга и развлечений.
  • Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.
  • Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
  • Гостиничный бизнес.
  • Общественное питание.
  • Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений.
  • Организация конференций и выставок.
  • Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Постановление правительства России утверждено 3 апреля 2020 года. Перечень отраслей ещё будет расширяться, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова. В список, в частности, планируется включить непродовольственную розницу, уточнил чиновник.

Участники отраслей из списка смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам без начисления штрафов и пеней. В отношении этих компаний будет действовать мораторий на банкротство.

Автор: Анна
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