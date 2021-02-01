Уютный дом: спрос на мебель и предметы интерьера в России вырос на 48% в 2020 году

«Самоизоляционный» 2020-й сорвал множество планов россиян на путешествия, поездки, встречи и развлечения, однако вдохновил на обустройство дома для создания комфортных условий для жизни, досуга, удаленной работы и учебы. Эксперты Авито зафиксировали рост спроса на мебель на сайте в 2020 году — показатель вырос на 48% по сравнению с 2019 годом. На сервисе также стало больше объявлений в категории «Мебель и интерьер» — выбор товаров для желающих создать домашний уют на 31% шире чем за год до этого. Чаще всего в 2020 году россияне искали на сайте товары из категории «Кровати, диваны и кресла».

Ограничительные меры в связи с пандемией в 2020 затянулись практически на весь год, с небольшим перерывом на лето. Многие работали и учились, развлекались и даже «гуляли» дома, поэтому старались создавать максимально комфортную обстановку с помощью покупки мебели и предметов интерьера. Аналитики Авито исследовали самые популярные категории, изменение спроса и цен в разделе «Мебель и предметы интерьера», а также выделили топ запросов в категории в 2020 году.

Топ-10 самых популярных запросов в категории «Мебель и предметы интерьера» на Авито в 2020 году:

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Самая востребованная мебель в 2020 году

На первом месте по популярности в 2020 году находился раздел «Кровати, диваны и кресла», он занял около 32% в общем спросе на мебель. Интересоваться товарами из категории россияне стали на 44% активнее, чем в 2019 году, а средняя цена покупки составила 7 990 рублей — это на 13% дороже, чем год назад. На Авито можно приобрести самые разные варианты мебели: от обычных кроватей и кресел до нестандартных круглых кроватей или дизайнерских предметов мебели, например, диван, сделанный из корпуса «копейки».

Следующая по популярности категория, на которую приходится 16% спроса, — «Шкафы и комоды». За год они стали востребованнее на 43%, а средняя цена выросла на 8% до 6 100 рублей. Еще 12% спроса занимают товары из категории «Столы и стулья», которые в 2020 году стали востребованнее на 52% по сравнению с 2019 годом. Они подорожали на 17% — средняя стоимость предметов в этой категории составляет 3 500 рублей.

«Повышение спроса на мебель на Авито и рост количества покупателей в категории „Мебель и интерьер“ в 2 раза указывает на увеличение популярности осознанного потребления и вторичного использования вещей — так называемой „шеринговой экономики“, а также демонстрирует развитие тренда на кастомизацию товаров для дома. На сайте представлены как подержанные, так и новые предметы интерьера и мебель от частных лиц и компаний.» — говорит руководитель макрокатегории «Обустройство, дом, дача» компании Авито Ольга Попова.

Другие популярные товары в разделе «Мебель и интерьер»

Следующими по востребованности в 2020 году оказались предметы сразу из трех категорий: «Кухонные гарнитуры», «Предметы интерьера, искусство» и «Текстиль и ковры» — доля каждого из разделов составила 7% в общем спросе на мебель.

Обстановку для кухни в категории «Кухонные гарнитуры» 2020 году россияне присматривали на Авито на 47% чаще, чем годом ранее. Товары в категории можно было купить в среднем за 14 899 рублей, что на 8% дороже в сравнении с ценами 2019 года.

Спрос на текстильные изделия в прошлом году подскочил на 54%. В среднем товары из категории «Текстиль и ковры» можно было купить за 1 000 рублей. Цена по сравнению с 2019 годом не изменилась.

Россияне, завершающие создание домашнего уюта украшением дома различными картинами, вазами или скульптурами, интересовались товарами из категории «Предметы интерьера, искусство» на 47% чаще. Стоимость предметов в разделе не изменилась по сравнению с 2019 годом и составила в среднем 1 000 рублей.

Кроме того, по итогам 2020 года ходовыми на Авито стали «Компьютерные столы и кресла», «Освещение» и «Подставки и тумбы». Суммарно эти три раздела заняли около долю в 12% от общего спроса на мебель по России. При этом интересоваться товарами из вышеуказанных разделов россияне стали в среднем на 50% чаще, чем в 2019 году. Компьютерный стол или кресло можно было купить в среднем за 3 000 рублей (+7% в 2019 году), освещение продавали в среднем за 800 рублей (+14%), а подставки и тумбы можно было найти в продаже по средней стоимости в 2 000 рублей (+11%).

Спрос на мебель и предметы интерьера на Авито за год вырос во всех крупнейших городах страны. Самый большой рост отмечен в Ижевске — на 58%, в Краснодаре (на 57%), а также в Кирове (на 56% за год). В Москве востребованность товаров этой категории увеличилась на 43%, а в Санкт-Петербурге — на 49%.