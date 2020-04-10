В 1-м квартале 2020 года количество открытий в центральном стрит-ритейле Москвы снизилось в 1,5 раза

По итогам 1-го квартала 2020 года в центральных торговых коридорах Москвы число открытий сократилось на 32% по сравнению с показателем конца 2019 года, а количество закрытий, наоборот, возросло. Тем не менее, в сравнении с 1-м кварталом 2019 года количество как открытий, так и закрытий снизилось (на 25% и на 7% соответственно).

«Снижение открытий в 1-м квартале 2020 года по сравнению с 2019 годом на четверть нужно рассматривать с поправкой на бурное начало прошлого года. 1-й квартал 2019 года можно охарактеризовать как период повышенной активности в стрит-ритейле столицы, когда количество открытий и закрытий было выше средних значений. Основной причиной тому была финальная ступень адаптации рынка после чемпионата мира к нормальным условиям работы. Это с точки зрения закрытий дает некий ориентир показателя при серьезной трансформации рынка, а с точки зрения открытий слегка завышает базу для сравнения. ­­­­— комментирует Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в России. — Если говорить о закрытиях, их число оказалось довольно высоким. Сравнивая итог первых трех месяцев 2020 года со средним количеством закрытий в 1-м квартале предыдущих лет, мы получили рост в почти 1,6 раза, тем не менее, показатель все равно оказался ниже на 7% по сравнению с динамичным началом 2019 года».

Среди операторов, которые открыли свои магазины и заведения в 1-м квартале, традиционно лидируют рестораны и кафе с максимально высокой за всю историю наблюдений долей 57%. Среди новичков можно отметить пиццерию DIY pizza на Новом Арбате, кафе «Креперия Жорж» и гастробар Grizzly на Мясницкой, BKLYN: Brooklyn Pizza Pie на Б. Никитской, а также Harat's Pub на 1-й Тверской-Ямской. Кроме того, среди открытий 12% заняли супермаркеты и специализированные магазины. Помимо двух магазинов «ВкусВилл» на Арбате и 1-й Тверской-Ямской можно выделить два магазина сладостей, открывшихся на Арбате, — «Фокус Мармеладокус» и «МармеладА». Стоит отметить, что по итогам 1-го квартала в центральном стрит-ритейле столицы не появилось ни одного представителя сегмента «банки и услуги», тогда как среди закрытий данная категория находится на втором месте после заведений общественного питания. Представители банковского сектора уже с начала года очень осторожно смотрели на рынок.

Превышение количества закрытий над открытиями привело к росту доли свободных помещений. По итогам 1-го квартала вакантность в основных торговых коридорах Москвы составила 9,9%, что превышает показатель предыдущего квартала на 0,8 п.п., однако на 0,6 п.п. ниже, чем в конце марта 2019 года.

«Основной эффект от сложившейся непростой для ритейла ситуации мы увидим по итогам первого полугодия. Вакантность будет продолжать расти, полагаем, что в связи со сложившейся ситуацией, помещений станет больше на 20-30%, что может во 2-м квартале привести к увеличению доли свободных помещений еще на 2-3 п.п.», — добавляет Владислав Фадеев.

Динамика доли свободных помещений на ключевых торговых улицах Москвы

«Несмотря на то, что ритейлеры и заведения общественного питания уже сейчас чувствуют серьезный удар от уменьшения трафика и товарооборота, арендные ставки стрит-ритейла столицы по итогам 1-го квартала значительно не изменились. Небольшой рост в районе 6% зафиксирован на ресторанной Маросейке. По 5%-6% в цене потеряли Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы, по итогам 1-го квартала средняя запрашиваемая ставка на Тверской составляет 90 тыс. руб. за кв. м в год, на 1-й Тверской-Ямской 75 тыс. руб. за кв. м в год. Остальные рассматриваемые улицы центрального стрит-ритейла столицы сохранили уровень арендных ставок прошлого квартала, — комментирует Екатерина Подлесных, руководитель отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве. — Тем не менее, многие игроки сейчас приостановили планы по развитию, некоторые закрылись, развитие в сложившемся контексте продолжают только самые крупные продуктовые сети и аптеки. Это в дальнейшем повлечет за собой снижение ставок».

Средние ставки аренды в ключевых торговых коридорах Москвы