В 11 раз выросли траты россиян на китайские товары в День холостяка

Китайская традиция устраивать распродажи в День холостяка, 11 ноября, прижилась и в России. В этом году за три дня распродаж на китайских онлайн-площадках, которые принимают оплату через ЮKassa, россияне потратили на покупки в 11 раз больше, чем в обычные три дня.

По данным ЮKassa, c 11 по 13 ноября средний чек россиян на маркетплейсах Китая составил 1704 рубля — это в 1,5 раза больше, чем в обычные дня октября. При этом количество платежей на минувших распродажах выросло в 7 раз по сравнению с тремя обычными октябрьскими днями. Рост среднего чека по сравнению с прошлым годом составил 31%, что обеспечило рост оборота на аналогичные 32% при практически неизменном количество транзакций в 2019 и в 2020 годах.

Аналитики Сбера приводят аналогичные данные — количество покупок, которые сделали клиенты Сбера на AliExpress в «День холостяка», 11 ноября, в этом году, в 12,3 раза выше, чем в любой другой день с начала сентября. При этом в прошлом году в этот день спрос подскочил более чем в 14 раз. В целом интерес клиентов Сбера к покупкам на AliExpress этой осенью ниже, чем в прошлом году. Число клиентов, совершивших покупки на этой платформе с начала сентября в 2020 году на 5% ниже, чем годом ранее. Возможно, это связано со снижением порога беспошлинного ввоза товаров с 500 до 200 евро, которое произошло в начале этого года. Регионами, где число покупателей 11 ноября выросло сильнее всего, оказались Удмуртская Республика (в 10,2 раза), Марий Эл, Чувашская Республика (в 9,6 раза в обоих регионах), Бурятия, Кировская область (в 9,5 раза в обоих регионах).

В минувший День холостяка на китайские товары больше всего тратили покупатели в Омске (1992 рубля), в Казани (1978 рублей), в Уфе (1844 рубля), в Москве (1821 рубль), Челябинске (1800 рублей).

Рейтинг городов-миллионников по среднему чеку 11 ноября в интернет-магазинах Китая, руб.

Омск − 1992 Казань − 1978 Уфа − 1844 Москва − 1821 Челябинск − 1800 Нижний Новгород − 1734 Санкт-Петербург − 1709 Россия − 1704 Ростов-на-Дону − 1700 Красноярск − 1665 Екатеринбург − 1539 Пермь − 1537 Новосибирск − 1535 Волгоград − 1487 Самара − 1454 Воронеж − 1397

В предыдущие годы китайские распродажи тоже вызывали повышенный интерес у россиян, и в 2019 году был рекорд по росту трат пользователей — в 38 раз по сравнению с обычным днем. Показатели 2020 года меньше — аналитики ЮKassa объясняют это изменениями в поведении покупателей. Режим самоизоляции приучил россиян к интернет-шопингу, и часть товаров они уже купили таким образом в течение года. Тем более что в этом году крупные онлайн-площадки уже проводили распродажи, чтобы привлечь больше покупателей.

Российские интернет-магазины тоже экспериментируют с китайской моделью распродаж, но их результаты пока скромнее. В дни китайских распродаж средний чек на таких площадках составил 4770 рублей — на 20% больше, чем в обычные дни октября. При этом оборот платежей вырос на 32%, а их количество — на 10%. Однако популярность российских интернет-магазинов из года в год тоже увеличивается: во время ноябрьских распродаж этого года оборот и число платежей у них выросли в 5,1 и 4 раза соответственно по сравнению с таким же периодом годом раньше.

Если смотреть по городам-миллионникам, то в период китайских распродаж больше всех в российских интернет-магазинах тратили жители Ростова-на-Дону — в среднем по 5692 рубля. В Челябинске этот показатель составил 5245 рублей, в Красноярске — 5123 рубля, в Омске — 5074 рубля, в Новосибирске — 5004 рубля.