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В 17 раз выросли траты россиян на китайские товары в День холостяка

В День холостяка, 11 ноября, онлайн-площадки Китая ежегодно устраивают всемирные распродажи. В 2019 году в этот день расходы россиян на покупки в таких интернет-магазинах, оплаченные через Яндекс.Кассу, выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями. При этом число заказов увеличилось в 9,2 раза.

11 ноября средний чек российских покупателей на китайских онлайн-площадках составил 1349 рублей. Это в 1,9 раза больше, чем в обычные дни.

Традиция устраивать распродажи в День холостяка зародилась в Китае, и сейчас ее поддерживают магазины во всем мире, в том числе в России. Так, 11 ноября этого года в российских интернет-магазинах число покупателей увеличилось на 58% по сравнению с обычными днями, их средний чек вырос на 6% — до 3662 рублей.

Если смотреть по городам-миллионникам, то в минувший День холостяка на китайских онлайн-площадках больше всего тратили жители Челябинска — в среднем по 1561 рублю. Этот показатель в 2,4 раза выше, чем в обычные дни. На второй строчке оказались любители шопинга из Новосибирска — 11 ноября их средний чек составил 1540 рублей (в обычные дни — 979 рублей). Третье место досталось покупателям из Санкт-Петербурга — 1467 рублей (737 рублей). Пользователи из Москвы в тройку лидеров по среднему чеку не попали, хотя тоже активно участвовали в распродажах: они оплатили в 9,1 раза больше заказов, чем в обычные дни. 

Рейтинг городов-миллионников по среднему чеку 11 ноября в интернет-магазинах Китая, руб.

  1. Челябинск — 1561
  2. Новосибирск — 1540
  3. Санкт-Петербург — 1467
  4. Москва — 1426
  5. Казань — 1416
  6. Уфа — 1413
  7. Самара — 1355
  8. Воронеж — 1353
  9. Екатеринбург — 1332
  10. Красноярск — 1275
  11. Ростов-на-Дону — 1273
  12. Нижний Новгород — 1211
  13. Омск — 1075
  14. Волгоград — 1059
  15. Пермь — 892

Об исследовании

Учитывались платежи пользователей через Яндекс.Кассу за 2019 год в интернет-магазинах Китая и России. Сегодня с ее помощью оплату принимают больше 120 тыс. онлайн-площадок по всему миру, в том числе AliExpress, Joom и многие другие.

Автор: Анна
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