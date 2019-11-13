В 17 раз выросли траты россиян на китайские товары в День холостяка

В День холостяка, 11 ноября, онлайн-площадки Китая ежегодно устраивают всемирные распродажи. В 2019 году в этот день расходы россиян на покупки в таких интернет-магазинах, оплаченные через Яндекс.Кассу, выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями. При этом число заказов увеличилось в 9,2 раза.

11 ноября средний чек российских покупателей на китайских онлайн-площадках составил 1349 рублей. Это в 1,9 раза больше, чем в обычные дни.

Традиция устраивать распродажи в День холостяка зародилась в Китае, и сейчас ее поддерживают магазины во всем мире, в том числе в России. Так, 11 ноября этого года в российских интернет-магазинах число покупателей увеличилось на 58% по сравнению с обычными днями, их средний чек вырос на 6% — до 3662 рублей.

Если смотреть по городам-миллионникам, то в минувший День холостяка на китайских онлайн-площадках больше всего тратили жители Челябинска — в среднем по 1561 рублю. Этот показатель в 2,4 раза выше, чем в обычные дни. На второй строчке оказались любители шопинга из Новосибирска — 11 ноября их средний чек составил 1540 рублей (в обычные дни — 979 рублей). Третье место досталось покупателям из Санкт-Петербурга — 1467 рублей (737 рублей). Пользователи из Москвы в тройку лидеров по среднему чеку не попали, хотя тоже активно участвовали в распродажах: они оплатили в 9,1 раза больше заказов, чем в обычные дни.

Рейтинг городов-миллионников по среднему чеку 11 ноября в интернет-магазинах Китая, руб.

Челябинск — 1561 Новосибирск — 1540 Санкт-Петербург — 1467 Москва — 1426 Казань — 1416 Уфа — 1413 Самара — 1355 Воронеж — 1353 Екатеринбург — 1332 Красноярск — 1275 Ростов-на-Дону — 1273 Нижний Новгород — 1211 Омск — 1075 Волгоград — 1059 Пермь — 892

Об исследовании

Учитывались платежи пользователей через Яндекс.Кассу за 2019 год в интернет-магазинах Китая и России. Сегодня с ее помощью оплату принимают больше 120 тыс. онлайн-площадок по всему миру, в том числе AliExpress, Joom и многие другие.