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В 2018 году продажи смарт-приставок выросли на 82%

Объединенная компания Связной | Евросеть проанализировала продажи смарт-приставок на российском рынке в 2018 году. С января по декабрь прошлого года продажи этой категории в сравнении с 2017 годом выросли на 82% в штучном выражении и на 88% в денежном выражении.

Всего по итогам 2018 года было продано 133 тыс. смарт-приставок на общую сумму около 830 млн рублей. Средняя стоимость такого устройства составила 6,2 тыс. рублей. Лидером в штуках стала китайская Xiaomi, на который пришлось 29% от всех проданных устройств, на втором месте расположилась сингапурская Rombica c 21%, на третьем Apple — 19%.

«Рост популярности смарт-приставок объясняется тем, что эти приставки дают возможность превратить любой телевизор в современное мультимедийное устройство со всеми функциями и сервисами Smart TV. В прошлом году наибольший рост показали приставки от Xiaomi, в штуках они выросли в 5 раз, в деньгах — в 4,3 раза в сравнении с 2017 годом. В этом году мы ждём увеличение спроса на смарт-приставки от Apple в связи с запуском потокового сервиса Apple TV Plus», — комментирует вице-президент по продажам объединенной компании Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Наиболее популярными смарт-приставками в России с беспроводной зарядкой стали Apple TV 4K и Mi Box 3.

Автор: Анна
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