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В 2018 году россияне потратили на внешние аккумуляторы для смартфонов более 5 млрд рублей

Объединенная компания Связной | Евросеть подвела итоги 2018 года на рынке портативных зарядных устройств. В 2018 году в России было продано 4,3 млн внешних аккумуляторов на общую сумму 5,4 млрд рублей. Рост в штучном выражении в сравнении с 2017 годом составил 8%, в денежном — 10%.

Средняя стоимость внешнего аккумулятора осталась на уровне 2017 года и составила 1250 рублей. Лидером рынка по количеству продаж в 2018 году стала китайская компания Xiaomi, которая переместилась со 2 места увеличив свою долю на рынке с 5,5% до 13,6 %. На втором месте расположилась компания Gerffins c долей рынка 10,6%. Тройку замыкает Canyon — 8%. В денежном выражении лидером также является Xiaomi, занимающая 19% рынка.

«Мы видим, что сегодня постепенно происходит перераспределение покупателей в сторону более дорогих устройств, которые отличаются современным дизайном и качеством сборки. Так, за прошлый год доля устройств стоимостью до 1100 рублей уменьшилась на 3 п.п. и составила 52%. Стоит отметить, что с развитием технологичной составляющей смартфонов, растёт и их энергопотребление. Это и стимулирует основной спрос на портативные аккумуляторы», — комментирует вице-президент по продажам объединенной компании Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Автор: Анна
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