Итоги и тренды на алкогольном рынке в России в 2019 году

По итогам 2019 года алкоголь оказался единственной растущей макроиндустрией на рынке FMCG России, как в денежном, так и в штучном выражении. Продажи спиртного выросли на 2% в натуральном выражении, при том потребители продолжили все активнее пробовать элитные напитки — джин, виски и текилу, следует из данных Nielsen.

В денежном выражении продажи увеличились на 4,2%. В 2019 году росли все алкогольные категории за исключением водки, продажи которой стагнируют на уровне −1,7% в натуральном выражении, −0,1% в денежном. При этом особенно важна оказалась динамика второй по величине категории на FMCG-рынке — пива, которое второй год подряд продолжает рост после нескольких лет снижения продаж. В 2019 продажи пива выросли на 2,1% в натуральном и 4,1% в денежном выражении.

Ключевой фактор развития алкогольного рынка — рост ассортимента, который в том числе связан с тем, что потребители становятся более разборчивыми, активно пробуют новые для себя алкогольные категории, а производители под влиянием этого запускают новинки, стараясь привлечь покупателей.

В прошлом году у потребителей пользовались особенным спросом маленькие форматы — менее 0,5 литров. Этот сегмент все чаще можно заметить в прикассовой зоне, и его темпы роста значительно обгоняют средние по рынку алкоголя — 13,2% в натуральном и 14,4% в денежном выражении. Благодаря ему у потребителей появилась возможность купить небольшую порцию напитка и попробовать премиальные бренды, оценить их вкусовые качества, что раньше было недоступно для многих.

Большое влияние на рост потребления оказывает промо. Его темпы замедляются, что особенно видно в наиболее запромотированных категориях, например, роме и виски, однако именно благодаря скидкам происходит рост продаж премиального ценового сегмента, который из-за этого все чаще переходит в средний. Если доля промопродаж виски в среднем находится на уровне 57%, то в премиальном сегменте значение достигает 61%. В категории игристых вин аналогичные показатели на уровне 54% и 68% соответственно, а в премиальном сегменте водки доля продаж по акции почти вдвое выше, чем в среднем — 35% и 59% соответственно.

Алкогольный рынок уже не первый год показывает позитивную динамику продаж, что во многом обусловлено не только расширением доступного покупателю ассортимента, но и увеличением потребительского спроса. Меняется сама модель потребления алкоголя: россияне не только стали более разборчивы в вопросе выбора алкоголя, но и не боятся экспериментировать с новыми напитками и вкусами.