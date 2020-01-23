В 2019 году ввод новых торговых площадей в Москве увеличился на 33%

Согласно данным компании JLL, по итогам 2019 года ввод площадей в качественных торговых центрах столицы составил 164 тыс. кв. м, что на 33% превышает показатель 2018 года, даже с учётом того, что более половины заявленных проектов перенеслись на 2020 год. Последний раз рост ввода был зафиксирован в 2016 году — тогда он составил 36%.

Динамика ввода торговых площадей в Москве

Источник: JLL

«Несмотря на рост ввода качественного предложения, первоначальные прогнозы были существенно выше. Из заявленных на этот год проектов 56% перенеслось на следующий. При этом для ряда из них сдвиги сроков ввода происходят не в первый раз. Тем не менее, строительство этих комплексов завершается, поэтому перспективы роста объема нового предложения в 2020 году выглядят достаточно убедительно — заявленные 361 тыс. кв. м могут в 2,2 раза превысить показатель 2019 года», — комментирует Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL.

Среди объектов, перенесенных на 2020 год, торговый центр в составе парка развлечений «Остров Мечты» (GLA 65 тыс. кв. м), МФК Kvartal West (44 тыс. кв. м), The Outlet (23 тыс. кв. м), а также несколько окружных и районных торговых центров. Кроме того, ожидаются такие знаковые проекты, как ТРЦ в составе ТПУ «Щёлковский» (60 тыс. кв. м) и Vnukovo Premium Outlets (12 тыс. кв. м).

«Стоит отметить цикличность рынка торговой недвижимости Москвы — последствия кризисов 2008 и 2014 года повлияли на трехлетние спады во вводе новых объектов в 2011-2013 и 2017-2019 годах. При этом текущий подъем строительства будет сопровождаться существенными изменениями, вызванными набирающей обороты онлайн торговлей», — отмечает Андерс Лильенстолпе, генеральный директор компании JLL.

«В структуре будущего предложения явно просматриваются существующие тренды торговой недвижимости. Развитие небольших торговых центров рядом с домом — одна из основных тенденций развития московского рынка. Подобный формат не только поможет ритейлерам быть ближе к покупателю, но и сможет разместить наиболее удобные точки взаимодействия с онлайн-магазинами. Кроме того, многие будущие объекты многофункциональны — помимо торговой составляющей они часто включают офисные площади или даже автовокзалы, как в ТПУ „Щелковский“. Еще одной особенностью является то, что на московском рынке становится всё больше устаревших торговых центров, которые не могут удовлетворить современного посетителя, поэтому в ближайшем будущем тренд на реконцепцию будет только усиливаться», — дополняет Полина Жилкина, руководитель департамента торговой недвижимости компании JLL.

Перенос ввода объектов, а также достаточно высокая заполняемость новых торговых центров повлияли на уменьшение доли свободных площадей. По итогам 4-го квартала в Московских торговых центрах пустует 4,1% площадей. Вакантность снизилась на 0,3 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,1 п.п. год к году. При условии выхода на рынок всех заявленных на 2020 год объектов, доля свободных площадей к концу текущего года может вырасти до 4,8-5%.

В настоящий момент наибольшая доля свободных площадей наблюдается на северо-востоке столицы — здесь пустует 7,4% площадей. Это объясняется в основном высокой вакантностью таких объектов, как «Европолис» и «Рио Дмитровка». Следом идут юго-восток с показателем вакантности 5,1% и юго-запад Москвы, где незанятыми остаются 4,7% площадей. Наименьшая доля свободных площадей в Центральном округе (2,1%).

По сравнению с концом 2018 года вакантность снизилась во всех районах, за исключением Восточного и Северо-Восточного округов. Главным образом это объясняется проведением реконцепции ТРЦ «Европолис» в Ростокино, а также небольшим повышением вакантности в ТРЦ «Семеновский».

Вакантность в торговых центрах по районам Москвы

Источник: JLL

Активность выхода новых международных брендов по итогам года снизилась — на рынке появилось 27 ритейлеров, что на 13% ниже результата 2018 года. Достигнутый показатель стал минимальным за семь лет.

Стоит отметить, что более половины (52%) вышедших на российский рынок ритейлеров представляют сегменты «премиум» и «люкс». Среди открытий можно назвать итальянские бренды Cesare Attolini и Gagà Milano, французский бренд женской одежды Isabel Marant, отрытые в Москве, а также магазины таких марок, как Giorgio Magnani, Rare Gramz и Sothys, появившиеся в Санкт-Петербурге.

В 2020 году российский рынок ждет ряд крупных иностранных брендов, в том числе японский оператор развлекательных центров Round One, фитнес-клуб UFC Gyms, а также датский магазин товаров для дома JYSK, планирующий свое возвращение на российский рынок.

Выход ритейлеров на рынок и их уход из России

Источник: JLL